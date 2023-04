/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Katovic hostili v dalším kole divize nepříjemnou Aritmu Praha. Důležité tři body zůstaly v Dudák aréně.

Fotbalová divize: Otava Katovice - Aritma Praha 1:0 (1:0). | Foto: Jan Škrle

Otava Katovice - Aritma Praha 1:0 (1:0)

Branky: 10. L. Bálek. ŽK: 4:2 (Chylík, Habor, Kotrba, Cibulka - Roub, Mareš). Rozhodčí: Novotný - Vychodil, Panský. Diváci: 300.

Sestava Katovic: Provazník - Hnídek, Cibulka, Janoch, Chylík - L. Bálek, Kotrba, Kahuj, Motl (76. D. Bálek) - Uher (91. Kostka) - Habor (81. Sládek).

Po nevydařeném vystoupení na hřišti poslední Horní Břízy si chtěli katovičtí fotbaisté udobřit své fanoušky. Tentokrát i s vynucenými změnami v sestavě odvedli velmi dobrou práci za tři body. "Skvělý pocit. Vítězství jsme potřebovali jako sůl po smolné porážce v Horní Bříze. Trochu jsme si v týdnu něco vyslechli a jsem rád, že to tentokrát kluci zvládli a zápas odmakali. Byla na nich vidět touha po vítězství, které si již zasloužili. Bylo to o jednom gólu. Zápas byl přesně o tom, co jsme čekali, co jsme nakoukali na videu. Soupeř byl výborný běžecky, hrál výborně do těla v soubojích. Nebylo to vůbec snadné," hodnotil duel katovický trenér Přemysl Šroub.

Naše výkony doma a venku jsou jako nebe a dudy, říká trenér Katovic Šroub

Aritma nepřijela na jih Čech bránit, ale snažila se hrát aktivní fotbal. "Hrálo se aktivně na obě strany. Aritma nebyla vůbec zalezlá, byly tam brejkové situace na obou stranách. Mohlo to skončit jakkoliv. My se dostali do zaslouženého vedení. Měli jsme dobrý začátek, vlétli na ně a dali branku. Pak jsme se soustředili na dobrou defenzivu a musím kluky pochválit, splnili dozadu všechno, co jsme si řekli. Pustili jsme soupeře snad do jedné šance, ale žádnou stoprocentní neměl," chválil hráče katovický trenér.

Jedinou branku utkání dal již po deseti minutách Lukáš Bálek. "Bylo to po prodlouženém balonu, Lukáš to zpracoval zády k bráně a z otočky míč napálil do sítě. Krásný gól a jsem rád, že ho dal zrovna Lukáš. Vyčítáme mu, že málo střílí a trochu ho to mrzelo. Utápěl se v tom, ale tentokrát si zasloužil gól dát a o to lepší, že by rozhodující. Střelu má výbornou a trefil to krásně," uvedl ke střelci vítězné branky trenér.

V dalším kole zajíždějí Katovičtí na hřiště Klatov. Další soupeř, který nutně musí. Pokud Katovičtí přivezou tři body, přidusí ho v sestupových vodách. "Jsem rád, že tam pojedeme ne se sedmi, ale deseti body navrch. Bude to za mě zápas jara. Prohrajeme tam a zase se nám přiblíží. Pojedeme tam bodovat a soupeře utrhnout. Aby s námi nemohl nikdo počítat do spodku tabulky. Ta je opravdu vyrovnaná. Výhra i prohra znamenají rozdíl pěti míst v tabulce. Takhle vyrovnanou divizi jsem ještě neviděl," dodal k dalšímu programu Přemysl Šroub.