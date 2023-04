Útočnou vozbu Slavoje nejvíce táhne Ladislav Vávra. Na podzim dal čtyři branky a tu samou porci zvládl v sedmi jarních zápasech. Evidentně je tedy při střelecké chuti. „Každý zápas je jiný. Někdy jsem spokojený, jindy ne. Někdy to sedne, jindy ne. V poslední době mám docela štěstí, že se to ke mně odráží,“ hodnotil s úsměvem svou jarní bilanci kanonýr Slavoje a dodal: „Na druhé straně jsem toho ještě plno nedal. Takže je pořád, co zlepšovat. Šance na to jsou.“

Trenér Domin s úsměvem hodnotil to, že Ladislav Vávra dává plno branek hlavou. Jak to vidí sám střelec? „Je pravda, že se mi to tam hlavou odráží. Na mou výšku je to zajímavé. Je pravda že jsem tolik gólů hlavou, jako nyní, nikdy nedal. Jinak se snažím zakončovat nohou, střílet, kam chci. Že se mi to teď odráží na hlavu, to je náhoda. Ale každý gól se počítá a je jedno, jak to tam člověk dostane,“ dodal L. Vávra.

V minulém kole Český Krumlov doma podlehl Mariánským Lázním. Velká škoda, protože se mohl soupeři v případě výhry v tabulce hodně vzdálit. „Nastoupili jsme dobře, dali rychlý gól a to nás možná trochu ukolébalo. Soupeř pak převzal iniciativu a otočil to. My začali hrát zase až v závěru. Chyběla nám tam lehkost v zakončení. Já tam měl také pár šancí a nedal je. Rozhodčí nám podle mě nepískl stoprocentní penaltu. Je to škoda,“ vrátil se k minulému zápasu českokrumlovský kanonýr.

Slavoj na jaře v domácích zápasech uhrál tři body, venku pět. Jakoby se týmu hrálo lépe odzadu a na brejky. „Já si nemyslím, že by nám vyhovovalo více bránit. Na podzim jsme doma uhráli skoro všechno. Teď nám to tam zkrátka nepadá. máme mladý kádr, občas se dělají chyby. Ale nemyslím si, že by se nám hrálo lépe venku. Je to zápas od zápasu, jak nám to vyjde,“ doplnil L. Vávra.

Domácí tři body Krumlov získal v utkání s Tochovicemi. Pět minut před koncem to bylo 2:3 a Slavoj hrál v deseti. Přesto zápas otočil. „Nevzpomenu si, že bych někdy předtím takový zápas zažil. Je však vidět, že nejsme tým, který by se vzdával a dokážeme se zvednout i v nepříznivých momentech a zápas otočit,“ vrátil se Ladislav Vávra k divokému zápasu s Tochovicemi.

Nyní čeká na Slavojáky cesta na béčko Domažlic. To je v tabulce pod nimi a je to znovu zápas o šest bodů. „Je třeba zkrátka vyhrát a utéct týmům pod námi. Co si pamatuji, mají Domažlice také hodně mladé a běhavé mužstvo. Nesmíme se bát hrát a musíme věřit sami v sebe. Uvidíme, jak to dopadne. Každý bod je důležitý. Přijdou dvě výhry a jsme třetí, přijdou naopak dvě porážky a jsme na konci tabulky,“ připomněl vyrovnanost soutěže a ošidnost každé porážky Ladislav Vávra.

Zdroj: Deník