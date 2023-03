/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Otavy Katovice přivítali ve druhém jarním divizním utkání v Dudák aréně béčko druholigové Příbrami. To přivezlo na jih Čech sestavu plnou ligových hráčů.

Fotbalová divize: Otava Katovice - Příbram B 3:5 (2:2). | Foto: Jan Škrle

Otava Katovice – Příbram B 3:5 (2:1)

Branky: 3. Požárek, 42. Kadula, 88. Uher – 18. a 49. Ngange, 48. a 57. Štěpánek, 78. Janoch. ŽK: 0:1 (Ngange). Rozhodčí: Šiška – Kastl, Šálková. Diváci: 186.

Sestava Katovic: Provazník – Cibulka, Janoch, Kostka, Motl – Hnídek (60. Repa), Kahuj, Kotrba (81. Sládek), L. Bálek (81. D. Bálek) – Kadula (81. Habor) – Požárek (60. Uher).

Béčko Příbrami přijelo do Katovic s deseti hráči s ligovou smlouvou v základní sestavě. Již to dávalo jasně najevo, že to pro domácí bude velice složité utkání. „Nebylo to zdaleka béčko Příbrami, ale nastoupilo deset lidí z kádru áčka. Pro nás to byl obrovsky těžký soupeř. Takový zápas nemá s divizní soutěží nic společného. Byl to spíše duel s třeti či dokonce druholigovým soupeřem,“ komentoval sestavu a hru soupeře katovický trenér Přemysl Šroub.

Přesto domácí odehráli vítězný první poločas. „Hráli jsme, na co jsme měli. První poločas jsme zvládli, hráli v bloku a povedly se nám brejkové situace, na které jsme se připravovali. Chtěli jsme to tak hrát, nebylo možné s takovým soupeřem hrát nějakou otevřenou partii. Chtěli jsme bránit a zkusit rychlé brejky a standardky. To se povedlo a senzačně jsme první půli vyhráli,“ chválil svůj tým trenér Šroub.

Zlom přišel na začátku druhého poločasu. „Nevyšel nám vstup do druhé půle. Chtěli jsme vydržet alespoň dvacet minut bez inkasovaného gólu. Pak by to Příbram musela otevřít. Bohužel jsme udělali obrovské chyby v obraně a třikrát inkasovali během čtvrt hodiny. To zápas zlomilo,“ doplnil ke druhému poločasu trenér.

Ve chvíli, kdy zápas Příbram otočila, bylo těžké s tím něco ještě udělat. „Měli v sestavě například Surmaje, který je pátým nejlepším střelcem druhé ligy. Přivezli čtyři africké hráče, bylo to pro nás zkrátka obrovsky složité. Od pátku, kdy hrálo áčko Příbrami, jsem měl informace, že k nám přijede pětice ligistů. Nakonec poslali úplně jiný tým, než hráli před týdnem proti Klatovům. Ze sestavy s námi tam byl jediný hráč,“ rozebral ještě sestavu soupeře trenér a doplnil: „Podle mého bychom s takovým výkonem každého jiného divizního soupeře porazili. Hráli jsme dobře až na chyby v obraně.“

Katovické čeká v dalším kole cesta na hřiště Doubravky. „Takový zápas, jaký jsme absolvovali s béčkem Příbrami, nám může do těch dalších jen pomoct. Kvalitní soupeř, bylo to v úplně jiných obrátkách a bylo vidět, že to umíme. Pokud podáme takový výkon na Doubravce, tak si odvezeme tři body,“ doplnil trenér Přemysl Šroub.