„V prvním poločase se hrál vyrovnaný fotbal, Jankov hrál velice dobře. Ve druhém poločase jsme si vytvořili čtyři či pět velkých šancí, ale vychytal nás jankovský gólman Komárek. Šli jsme i sami na gólmana, jednou dokonce i ve dvou hráčích, ale gól zkrátka nedali,“ shrnul utkání katovický trenér Přemysl Šroub.

Sestava Katovic: Provazník – Miklas, Janoch, Kotrba, Rejšek – Hnídek, Kahuj, Sládek, Bálek – Uher, Požárek. Střídal Hromíř.

Katovičtí fotbalisté tímto duelem zakončili první přípravný blok na novou sezonu. Postupně porazili Písek (ČFL), Junior Strakonice (KP) a Petřín Plzeň (divize), nyní remizovali s Jankovem (KP). Pětitýdenní blok přípravy na nový divizní ročník začneme v úterý 29. června,“ potvrdil trenér Šroub. V rámci přípravy čeká na Katovické opět řada přátelských zápasů.

Před startem hlavní přípravy by chtěli mít v Katovicích jasno o kádru. "Jsme již domluveni na příchodu Přemka Sládka ze Strakonic. V přípravě se dobře jevili hráči Žichovic Jiří Mottl a Tomáš Hnídek. Zájem je oboustranný a rádi bychom jejich příchod dotáhli co nejdříve," uvedl k aktuálnímu dění trenér Šroub a doplnil: "Chtěli bychom ještě získat jednoho hráče do obrany."