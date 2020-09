Katovice – Hořovice 2:0 (1:0). 45. M. Požárek, 88. M. Repa.

„Na soupeře jsme se poctivě připravovali, viděli jsme ho na videu a věděli, že hraje velice dobře v defenzivě. Věděli jsme, že to nebude jednoduché. To se také potvrdilo na hřišti. Do šancí jsme se sice dostávali již v prvním poločase, ale hořovický gólman chytal výborně. Říkal jsem klukům, že to může být o jednom gólu a již to tak vypadalo. Naštěstí jsme ho dali s odchodem na přestávku. Bylo to celé o trpělivosti a my trpěliví dokázali být a dali v závěru i druhou branku,“ komentoval utkání katovický trenér Přemysl Šroub.

Výhra je důležitá i pro další zápasy. Katovičtí k nim mohou přistupovat s klidem. „Před nedělí jsme se vyhoupli na třetí místo a o to lepší bude příprava na další kolo, ve kterém jedeme na plzeňský Petřín. Rádi bychom bodovali i tam, každý bod ze hřiště soupeře se počítá,“ hledí k dalšímu programu trenér.

Sestava Katovic: Švehla – Cibulka, Janoch, Tušer, Chylík – Repa (90. Hromíř), Kahuj, Kotrba (64. D. Bálek), L. Bálek (88. Miklas) – Kadula (90. Koutský) – Požárek (64. Uher).