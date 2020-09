Soběslav – Katovice 4:1 (2:1). 26. a 28. F. Vaněk, 77. A. Kutner, 91. (PK) D. Svoboda – 41. J. Kadula. ČK: 0:1 (90. M. Tušer).

„Porážka ze Soběslavi mrzí. Určitě jsme nebyli horším týmem, naopak bych řekl, že jsme byli více času lepší, ale své šance neproměnili. Na druhé straně jsme inkasovali velice laciné a smolné branky,“ hodnotil utkání v Soběslavi katovický trenér Přemysl Šroub.

Ještě čtvrt hodiny před koncem utkání to bylo o gól a Katovičtí stále ve hře. „V první půli jsme prohrávali o dva góly, v závěru snížili. Ve druhém poločase jsme soupeře zatlačili na jeho půlku, obléhali jeho branku, ale soběslavský gólman Kuník několikrát vychytal Jindru Kadulu. Postupně jsme hru stále více otevírali a chvílemi hráli jen na dva obránce. Dostali jsme však další smolný gól po tečované křížné střele. Porážka jednou přijít musela, ale mrzí, že to bylo v utkání, kdy jsme v žádném případě nebyli horším týmem. Navíc dostal v samotném závěru utkání po nastřelené ruce druhou žlutou Martin Tušer, takže musíme udělat pro domácí utkání s Hořovicemi zásah do obrany,“ doplnil k utkání Přemysl Šroub.

Sestava Katovic: Švehla – Cibulka, Janoch, Tušer, Chylík (46. D. Bálek) – Repa, Kahuj, Kotrba, L. Bálek – Kadula, Uher (46. Požárek).