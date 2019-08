Rokycany – Katovice 1:0 (0:0). 72. T. Denk.

„Prvních dvacet minut jsme soupeře zatlačili, měli převahu, ale nedokázali ji přetavit v gól. Měli jsme v té době dvě obrovské šance, ale Požárek z prostoru penalty netrefil prázdnou bránu a ve druhé šel sám na gólmana Pavlovič, ale neuspěl. Škoda, šancí si vytváříme dost, ale koncovka pokulhává,“ přiblížil začátek utkání katovický trenér Roman Malý a pokračoval: „Pak začali přebírat otěže hry domácí, zvyšovali svůj tlak. To paradoxně vyústilo v branku až ve chvíli, když jsme se z toho začali vymaňovat. Branku jsme dostali znovu ze standardní situace, tentokrát po rohovém kopu. Závěr zápasu znovu patřil nám, měli jsme míč více na kopačkách, soupeře tlačili před jeho bránu, ale bez efektu. V některých momentech nám chybí větší zkušenost či větší odvaha některých hráčů to vzít na sebe.“

Katovičtí mají po třech zápasech na kontě tři body a v tabulce pravdy jsou na nule. Pozitivem jistě je, že jsou schopni soupeřům ve vyšší soutěži bez problémů konkurovat. „Zápasy jsou to vyrovnané. Jsme schopni si vytvořit šance, ale zatím nemáme v zakončení štěstí. Věřím, že to brzy protrhneme. Nyní se důkladně připravíme na Beroun. Chce to tři body, aby na hráče nepadla deka,“ hledí k dalšímu programu trenér Malý.

Sestava Katovic: Švehla – Cibulka, T. Hajdušek, Janoch, Chylík – Uher (85. Koutský), Pavlovič, Kahuj, Bálek – Kadula, Požárek. (78. Zoubek).