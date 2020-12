Současná situace s pandemií koronaviru však nutí kluby přemýšlet nad změnami v přípravě. Katovičtí budou mít do konce kalendářního roku volnější režim. „Přes svátky mají kluci volno. Každý se bude držet v kondici individuálně a pak uvidíme, jak se situace vyvine. V každém případě však musíme myslet na to, že na konci ledna hrajeme mistrák s Doubravkou,“ doplňuje trenér Přemysl Šroub.

Všechny sportovce nyní tíží to, že nikdo neví, co bude dál. Nevidí to důležité světýlko na konci tunelu. „Těžké je to pro všechny. Sport nám moc chybí. Byli jsme zvyklí trénovat čtyřikrát týdně. Musíme věřit, že se to zlomí a znovu budeme moci na hřiště. Přípravu jsme již několikrát měnili. Na začátku ledna máme naplánované soustředění a vůbec není jisté, že ho budeme moci absolvovat. Možná se posune start soutěží, ale na to nemůže nikdo spoléhat,“ nechce spekulovat katovický Přemysl Šroub a dodává: „Pokud se se začátkem ledna nic nezmění, přizpůsobíme se a budeme trénovat ve skupinkách. Sice to nenahradí plnohodnotnou přípravu, ale alespoň něco.“

V nedohrané části Fortuna divize skupiny A stihli Katovičtí odehrát osm utkání. S bilancí tří výher, tří porážek po základní hrací době a dvou porážek po penaltovém rozstřelu jsou se ziskem jedenácti bodů na devátém místě tabulky. V našlapaném středu tabulky to znamená ztrátu dvou bodů na čtvrté místo a náskok jednoho bodíku na místo třinácté.

Podle připraveného modelu by se nejprve od 30. ledna měla dohrávat "podzimní" část. Po dohrání sedmi kol by se pak začala 20. března hrát odvetná část soutěže. Otázka je, zda se tento scénář nebude muset z epidemiologických důvodů znovu měnit.