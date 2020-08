„S výsledkem jsem spokojen. Nebylo jednoduché na poslední chvíli sehnat soupeře. Měli jsme hrát MOL cup, z něho nás odhlásili a mužstva již samozřejmě měla domluvené poslední zápasy před novou sezonou. Jsem rád, že jsme do Plané mohli jet. Ale i přes poměrně vysokou výhru nejsem až tak úplně spokojen s výkonem. Bylo to tentokrát takové těžkopádnější, něco tomu chybělo,“ komentoval výhru v plané katovický trenér Přemysl Šroub.

V celkovém kontextu jsou však s přípravou na novou divizní sezonu v Katovicích spokojeni. „Kluci to vzali opravdu zodpovědně. Tréninky odmakali a scházeli se všichni, nebyly tam žádné omluvenky ani žádné dovolené. Sehráli jsme v rámci přípravy řadu velmi dobrých zápasů. V týmu je pohoda a na sezonu jsme dobře připraveni,“ doplnil trenér.

V přípravných zápasech využil trenér Šroub řadu variant složení na hřišti. Takže základní jedenáctka na první duel by měla být jasná. „Máme nějaká zranění, takže v této chvíli ještě sestava na první zápas nalajnovaná není. Je zde základní osa a v pátek se rozhodneme, koho kolem ní postavíme. Ale v přípravě všichni naši hráči prokazovali, že si základní sestavu zaslouží, takže je prakticky jedno, kdo na hřiště nastoupí. Kluci jsou připraveni,“ chválí svůj kádr Přemysl Šroub.

K prvnímu mistrovskému duelu vyrazí Katovičtí do Mýta. To je také posledním soupeřem, se kterým sehráli na začátku března mistrovské utkání a zvítězili 2:1. „S asistentem Křížem vyrážíme ještě do Mýta na jejich generálku,“ uvedl v neděli ráno katovický lodivod a pokračoval: „Ale samozřejmě jsme sledovali přípravu Mýta i dalších soupeřů. Na mistrovskou sezonu se již těšíme.“