/FOTOGALERIE/ Odměnou pro hráče i skvělé fanoušky katovického fotbalu bylo první kolo MOL Cupu. Do Dudák arény zavítala druholigová Příbram a výsledek byl otevřený až do konce utkání.

MOL Cup: Otava Katovice - Příbram 1:2 (0:0). | Foto: SK Otava Katovice

SK Otava Katovice – FK Příbram 1:2 (0:0)

Branky: 79. Požárek – 46. Vokřínek, 56. Nečas. ŽK: 1:1 (Kotrba – Matoušek). Diváci: 686. Rozhodčí: Ulrich – Vlček, Machač.

Sestavy - Katovice: Švehla – Hnídek, Janoch, Brabec (46. Motl), Sigmund – D. Bálek (67. Souhrada), Kotrba, Martin Kynkor, Kostka, Sládek (46. Kahuj) – Chylík (46. Požárek). Trenér Vašica.

Příbram: Babka - Matoušek (76. Jelínek), Nsunzu, Fišl - Vokřínek, Dudl (71. Štěpánek), Krch, Biricz, Anih - Loic, Nečas (71. Jandera). Trenér Krejčí.

Utkání samotné mělo ještě jednu slavnostní předehru. Katovičtí se rozloučili s trenérským tandemem Přemysl Šroub - Jiří Kříž a Karlem Cibulkou, který ukončil kariéru.

V utkání samotném vidělo 686 platících diváků velmi dobrý fotbal z obou stran. Katovičtí byli zkušenému soupeři velmi dobrým soupeřem a výsledek utkání byl otevřen až do závěrečného hvizdu sudího Ulricha, když deset minut před koncem snížil dvoubrankové vedení soupeře Michal Požárek. „Odehráli jsme velmi kvalitní utkání, i když to byl soupeř ze druhé ligy a předtím dlouhá léta prvoligový tým. Se zápasem jsme se podle mého popasovali velmi dobře, kluci nechali na hřišti maximum. Soupeř nás sice přehrával, měl míč více pod kontrolou, ale nás podržel výborným výkonem gólman Švehla. Na konci utkání se nám podařilo snížit na 1:2 a soupeř pak již zdržoval, aby udržel výsledek a zápas se nedostal až do penalt,“ hodnotil duel katovický trenér Lubomír Vašica.

Výkon domácích byl povzbuzením před sobotním divizním duelem s béčkem Příbrami (začíná v 17 hodin). „Myslím si, že jsme si udělali zápasem s Příbramí obrovskou reklamu a hlavně si zvedli sebevědomí před mistrovskými zápasy. Hráči poznali, že mohou hrát i proti kvalitním druholigovým týmům a doufám, že si to převezmou do nejbližšího mistrovského utkání, kdy hrajeme v sobotu s rezervou Příbrami. Věřím, že výkony půjdou nahoru a my se budeme jen zlepšovat,“ doplnil trenér Vašica.