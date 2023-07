/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Katovic zajížděli ke generálce na start divize do Malé Hraštice, kde se utkali s Dobříší. Účastníka středočeského krajského přeboru porazili brankou z 89. minuty.

Katovičtí fotbalisté porazili v generálce na sezonu Dobříš 2:1. Ilustrační foto. | Foto: Jan Škrle

Dobříš – Katovice 1:2 (0:0)

Branky Katovic: 56. Požárek, Souhrada.

Sestava: Provazník – Hnídek, Janoch, Michal Kynkor, Sigmund – D. Bálek, Martin Kynkor, Kahuj, Brabec – Sládek, Požárek. Střídali: Motl, Chylík, Souhrada, Kostka.

Vítězná generálka se vždy počítá. Tým může jít pak v klidu do sezony. „Z mého pohledu to až tolik vydařené utkání nebylo. Měli jsme málo pohybu, na můj vkus tam bylo poměrně dost nepřesností, takže ta výhra byla spíše ubojovaná, kdy se nám podařilo dát ve druhé půli dva góly. Bohužel se nám v prvním poločase zranili dva hráči a museli jsme pro jistotu střídat, abychom je měli na mistrovské utkání. Museli jsme tak na některých postech trochu improvizovat,“ shrnul utkání katovický trenér Lubomír Vašica a doplnil: „Ale samozřejmě je vždy lepší v generálce vyhrát. Ale zároveň to byl takový zdvižený prst do prvního mistrovského utkání, že musíme přidat.“

Katovičtí se dlouhodobě potýkají se zraněními. Jaká je situace s blížícím se startem sezony? „Po tomto zápase se to moc nevylepšilo. Tomáš Hnídek byl doposud zdravý, teď má nakopnutý nárt, což je nepříjemné. Doufejme, že to bude jen nakopnuté.. U Jakuba Brabce se již zranění táhne delší dobu. Musíme ho poslat na celkové pořádné vyšetření, pořád neznáme příčinu zranění. Jinak vypadá zbytek kluků docela dobře, zranění se uzdravují, jen u Lukáše Bálka to bude o něco delší. Je po operaci, takže nesmíme nic uchvátat. Personálně bychom měli být na první utkání v pořádku. Ale ve fotbale to tak zkrátka je, že na zápas vždy někdo chybí,“ hovořil o zdravotní situaci v týmu trenér Vašica.

K prvnímu mistrovskému utkání jedou Katovičtí v sobotu 5. srpna do Klatov. Začíná se v 10.30. Trenér Vašica klatovský fotbal dokonale zná. „Do Klatov se vždy těším. Zajímavější to bude tím, že Klatovy trénuje můj dlouholetý asistent v Mýtě. O to bude náboj větší. V Klatovech jsou ještě hráči, které jsem tam trénoval, prostředí také dobře znám. Chceme se připravit co nejlépe a rádi bychom si nějaký bodík odvezli,“ hledí k prvnímu utkání katovický lodivod.

A jaká je v Katovicích před výkopem sezony nálada? „Určitě to bude šlapat. Chvilku bude trvat, než si noví kluci sednou. Musíme být v tomto směru trpěliví a dát jim trochu prostoru. V základní sestavě nastupují prakticky čtyři noví hráči, což je poměrně dost. Je třeba, aby si na sebe kluci malinko zvykli,“ říká před startem sezony Lubomír Vašica.