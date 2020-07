Vítězství 5:3 potěšilo jak fanoušky klubu, tak samozřejmě i trenéra Přemysla Šrouba. Je vidět, že jdou v Katovicích správnou cestou. „Musím před klukama smeknout, odehráli skvělý zápas,“ chválil své svěřence po utkání katovický lodivod. „Splnili přesně to, co jsme si před utkáním řekli. Byl jsem se na Písek podívat, pokryli jsme si jejich dlouhé nákopy do stran s náběhy, což mají skvělé. Naši kluci to odmakali, hrábli si na dno, některé na konci utkání i braly křeče, ale vidina skvělého výsledku je hnala dál. Myslím si, že jsme si vítězství zasloužili. Šancí jsme měli více než Písek, další jsme neproměnili,“ pokračoval v hodnocení utkání Přemysl Šroub.

Katovický trenér se nebál do druhého poločasu hromadně prostřídat. I sestava, která se představila po přestávce, hrála se soupeřem více než vyrovnanou partii. „Celý zápas jsme hráli především na brejky, i ve druhém poločase. Vůbec jsem se prostřídání nebál, i když tam šlo šest lidí. Všichni, kdo na hřiště nastoupí, jsou plnohodnotní a patří do základní sestavy. Máme silný tým a vůbec jsem se po prostřídání nebál, že by měl jít náš výkon dolu,“ pochválil i výkon ve druhém dějství trenér Šroub a doplnil: „Sice jsme na začátku druhého poločasu tak trochu nezachytili tempo, ale jakmile jsme se do toho dostali, tak již to bylo zase super.“

Z pěti branek nastříleli čtyři hráči, kteří by se měli starat o ofenzivu katovického týmu. To je určitě velmi pozitivní zpráva, nicméně brankové podpory od zbytku celku se trenér samozřejmě vůbec nebrání. „Je jedno, kdo dá góla, hlavně že to tam padne. Ale samozřejmě jsem rád, že se útočníci prosazují, ať je tam na hřišti kdokoliv z nich. Ale taktika na to byla postavena. Chtěli jsme hrát zataženě a na brejky. Písek musel hrát do naší plné obrany a my z toho měli plno brejkových situací. Vycházelo nám to, máme na to typově hráče a všichni, kteří nastoupili, brejkové situace zvládali,“ doplnil k taktice na utkání katovický trenér.

Pátou branku domácího celku dal Vladimír Uher, když z dálky přehodil vysunutého píseckého gólmana. Stejným způsobem to domácí zkoušeli předtím ještě dvakrát, ale bez přesného zakončení. „Asi pět minut předtím jsem oběma útočníkům řekl, aby se podívali na gólmana, jak daleko od branky se pohybuje. Dvakrát to dali těsně vedle, potřetí to již vyšlo přesně. Abych pravdu řekl, z těch našich lobů již jsem někdy na prášky. Každý zápas jich máme možná pět a padne tam možná jeden. Ale Vláďa to trefil krásně a byl to pěkný gól,“ vrátil se k výstavnímu momentu utkání trenér.

Z fanoušků, hráčů i funkcionářů Katovic vyzařuje velká spokojenost, tak jim přejme, aby se dařilo dál. „Bude se nám dobře trénovat,“ doplnil s úsměvem Přemysl Šroub.

Všichni se již mohou těšit na další lahůdku. V sobotu 1. srpna se v Katovicích představí Táborsko.