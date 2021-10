Katovice - Soběslav 3:2 (1:2)

Branky: 30. Uher (11), 49. Požárek, 82. Kadula – 31. Vaněk, 42. Pohradský. ŽK: 0:2 (Bouchal, Nývlt). Diváci: 329. Rozhodčí: Janíček – Koranda, Kotalík.

Katovice: Provazník – Hnídek, Janoch, Kotrba, Motl – L. Bálek, Sládek, Kadula, D. Bálek – Uher – Požárek (89. Rejšek).

Fanoušci viděli pět branek, skóre se přelévalo ze strany na stranu, co více si přát. „Pro oko fanouška zcela jistě zajímavý zápas. Hrálo se nahoru dolu, bylo to hodně vyrovnané. Oba týmy se snažily strhnout vítězství na svou stranu. Nakonec se to podařilo nám a jsem za to moc rád. Další výhra v řadě, jsme spokojeni,“ komentoval duel katovický trenér Přemysl Šroub.

Domácí tentokrát vyslali do hry od začátku střelecké trio Kadula – Uher – Požárek. A všichni tři se na vítězství podíleli jednou brankou. „Minule se to osvědčilo. Navíc nám vypadl ze sestavy Repa, který musel na vojenské cvičení. Na defenzivního záložníka nastoupil Přemek Sládek a vedl si velmi dobře. Jsem rád, že se osvědčují i hráči, kteří jindy začínají na střídačce,“ doplnil katovický trenér.

Domácí šli po půl hodině do vedení, ale vzápětí inkasovali a naopak do vedení šel soupeř. „Polevili jsme v koncentraci a soupeř nás potrestal a dokonce stav otočil. V kabině jsme si řekli, co hrát a nakonec se nám to proti těžkému soupeři podařilo dobrým výkonem otočit. Musím uznat kvalitu soupeře, který měl za stavu 2:2 nějaké šance. Bylo to pro nás trochu šťastné,“ dodal Přemysl Šroub.

I v dalším kole hrají Katovičtí jihočeské derby. Jedou do Jindřichova Hradce. Ten je sice ve spodních vodách tabulky, ale to vůbec nic neznamená. „Hrajeme venku, bude to další těžký zápas. V divizi se venku moc nevyhrává. Pojedeme tam s pokorou k soupeři a pokusíme se urvat nějaké body,“ hledí k dalšímu duelu katovický trenér.