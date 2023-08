/FOTOGALERIE, VIDEO/ Čtvrté kolo fotbalové divize svedlo do souboje dva celky, které ještě neměly na kontě výhru. Do Katovic k Otavě zavítal Tachov a ze tří bodů se radovali domácí.

Fotbalová divize: Katovice - Tachov. | Video: Deník/Vladimír Klíma

SK Otava Katovice – FK Tachov 3:0 (1:0)

Branky: 8. P. Sládek, 48. M. Požárek, 83. M. Souhrada. ŽK: 2:0 (Michal Kynkor, Martin Kynkor). Rozhodčí: Koranda – Panský, Budil. Diváci 292.

Sestava Katovic: Švehla – Sigmund, Janoch, Michal Kynkor, Chylík (62. Motl) – Kotrba, Martin Kynkor, Hnídek (75. Souhrada), Sládek (46. Brabec), D. Bálek – Požárek (83. Kostka).

Domácí si byli vědomi důležitosti utkání a na soupeře od začátku vlétli. Dostávali tachovskou obranu pod tlak a po špatné rozehrávce hostů dostal domácí střelou do prázdné brány do vedení Sládek. A mohlo být ještě veseleji. Sám na bránu uháněl Požárek, ale trefil jen tyč, při další podobné situaci mířil nad branku. Hosté ohrožovali Švehlovu branku jen sporadicky a většina míčů končila na domácí obraně.

Se vstupem do druhého poločasu znovu zazmatkovala obrana Tachova a po sklepnutí Brabce se do střelecké tabulky konečně zapsal Požárek. A mohl se radovat ještě jednou, ale jeho třetí nájezd na gólmana znovu skončil nad břevnem. Chvíli to vypadalo, že by Tachov mohl utkání ještě zdramatizovat, ale domácí obrana nedovolila korekci výsledku. A tak v samotném závěru udeřili do otevřené obrany soupeře domácí, Souhradovu střelu nejprve gólman vyrazil, ale dorážka hlavou si již našla správné místo – 3:0.

„Nechytili jsme začátek soutěže podle našich představ, a tak bylo vítězství nad Tachovem hodně důležité. I v tomto utkání se ukázalo, proč nemáme více bodů z předchozích zápasů, zkrátka neproměňujeme šance. Ale podařilo se to zlomit, dali jsme tři góly a vytoužené tři body zůstaly doma. Věřím, že se od toho odpíchneme, hráči si začnou věřit a získáme potřebnou sebedůvěru. S tím by se měly dostavit i výsledky,“ hodnotil utkání katovický trenér Lubomír Vašica a doplnil k dalšímu utkání, kdy jeho tým cestuje v sobotu do Sokolova: „Těžký zápas. Pro nás jsou tyto zápasy, když se hraje dopoledne a jedeme prakticky na druhou stranu přes dva kraje, hodně složité, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Musíme se dobře připravit a ze Sokolova přivézt alespoň bod.“