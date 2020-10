Petřín Plzeň – Otava Katovice 2:0 (1:0). 8. A. Demeter, 85. V. Lisý.

„Začali jsme utkání prakticky stejně jako loni a dostali z brejku první branku. V poli jsme byli aktivnější, měli míč více na noze, ale nedařilo se střelecky. Na to jsme nakonec doplatili,“ komentoval utkání katovický trenér Přemysl Šroub a pokračoval: „Ve druhém poločase jsme to odehráli prakticky na polovině domácích, oni hrozili pouze ze standardek. My měli řadu šancí, které jsme neproměnili, oni v závěru jednu právě ze standardky a tu proměnili. V zápase jsme třikrát trefili břevno a dvakrát soupeř vykopával míč z prázdné brány. Za druhý poločas bychom si remízu zasloužili, ale fotbal se hraje na góly a ty jsme nedali. Na hřištích soupeřů nám to střelecky nejde.“

V dalším kole Katovičtí hostí Hvězdu Cheb a rádi by pokračovali v krasojízdě na svém hřišti. „Z důvodu zranění máme nyní k dispozici třináct hráčů. ale musíme podzim dohrát v klidu. Doufám, že doma znovu najdeme střeleckou mušku,“ věří trenér Šroub.

Sestava Katovic: Švehla – Cibulka, Janoch, Tušer, Chylík – L. Bálek (46. Miklas, 68. Koutský), Kotrba, Repa, D. Bálek, Kadula, Požárek (59. Uher).