Rokycany – Katovice 4:4 (2:2) – PK 4:2. 29. M. Debellis, 31., 64. a 90. J. Procházka – 40. M. Tušer, 42. M. Repa, 53. L. Bálek, 71. M. Požárek.

Katovičtí museli reagovat na zranění z minulého týdne a do zápasu šli prakticky v sestavě, která končila zápas s Mariánskými Lázněmi. „Vypadli nám ze základní sestavy dva hráči,“ doplnil k sestavě trenér Přemysl Šroub.

Katovičtí sehráli další divácky atraktivní zápas. „Začínám si již zvykat na ty bláznivé výsledky. Začalo ti v přípravě a v soutěži to pokračuje. Začali jsme zápas v Rakovníku dobře, byli lepší, vytvářeli si i šance, ale neproměňovali je. Pak jsme vyrobili dvě chyby a domácí nám utekli o dvě branky. V tu chvíli bychom remízu brali. V závěru poločasu snižoval po standardce Tušer a chvíli nato kopal standardku soupeř, jeho hráč v půlce půlky napálil našeho bránícího a najednou jsme šli prakticky ve dvou sami na gólmana. Kluci to vyřešili výborně a bylo srovnáno. A to měl ještě před poločasem šanci Lukáš Bálek,“ shrnul první poločas katovický trenér.

Druhé dějství se odvíjelo brankově jinak. Katovičtí dvakrát vedli a domácí dvakrát srovnávali. „Ve druhé půli jsme soupeře přehrávali a Lukáš Bálek nás poslal do vedení. Za stavu 3:2 měl obrovskou šanci Jindra Kadula, ale domácí gólman ji zázračně chytil. Škoda, kdybychom vedli o dva góly, asi bychom to již nepustili. Místo toho soupeř srovnal. My šli znovu do vedení střídajícím Požárkem a již to vypadalo na tři body. V nastaveném čase házeli domácí dlouhý aut, na přední tyči míč nadzvedli a na zadní doráželi do prázdné brány. Smolný gól,“ komentoval druhé dějství Přemysl Šroub.

Nastřílet čtyři branky na hřišti soupeře a nevyhrát, to musí hodně zamrzet. „Chyběl nám v obraně Tomáš Hajdušek. Všechny branky jsme dostali z penaltového prostoru a právě tam by byl velice platný. Ale nedá se nic dělat, teď se již musíme připravovat na Beroun,“ doplnil trenér.

Sestava Katovic: Švehla – Cibulka, Janoch, Tušer, Chylík (67. Koutský) – Repa, Kahuj, Kotrba (79. D. Bálek), L. Bálek – Kadula – Uher (66. Požárek).