Dynamo České Budějovice B – Otava Katovice 0:4 (0:2). 30. M. Požárek, 36. a 67. J. Kadula, 83. V. Uher.

„Odjížděli jsme na Dynamo namotivovaní a moc se na to všichni těšili. Vždyť osmdesát procent našeho kádru prošlo minimálně mládežnickými kategoriemi Dynama. Na naší hře bylo vidět odhodlání zde uspět. Hráli jsme s vysokým nasazením a byli lepší. Dobře jsme bránili, měli smrtící brejky a vytvořili si i další šance. Zkrátka to bylo zasloužené vítězství,“ komentoval vítězství na béčku Dynama katovický trenér Přemysl Šroub.

„Při prvním gólu doklepával Požárek míč do brány, před druhým Kadula vybojoval míč a poloviny půlky obstřelil vyběhnutého gólmana. Před třetím gólem si opět Kadula zpracoval přetažený centr a následně prostřelil domácího brankáře. Poslední branku dával Uher, když po úniku a následném centru uklidil k tyči míč směřující do vápna. Všechno to bylo po našich rychlých akcích,“ popsal branky Přemysl Šroub a doplnil: „V posledním kole nás doma čekají Klatovy. Musíme se znovu pečlivě připravit a pokračovat v dobrých výkonech. Rádi bychom na domácím hřišti zakončili skvělý podzim ziskem tří bodů.“

Sestava Katovic: K. Hajdušek – Horejš, Tušer, T. Hajdušek, Chylík (83. Cibulka) – Repa (80. Bálek), Kahuj, Janoch, Pavlovič – Kadula (73. Miklas) – Požárek (61. Uher).