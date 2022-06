Už je to nějaký ten pátek, co vedení fotbalového klubu SK Otava Katovice slíbilo pivo zdarma. Nejprve to neumožňovala protikoronavirová opatření, potom se čekalo na tu ideální příležitost, a ta konečně nastala! Příznivci aktuálně nejlepšího fotbalového celku ze Strakonicka se dočkají v sobotu 11. června, kdy do Dudák arény dorazí béčko českobudějovického Dynama. „Všichni se moc těšíme, bude to prestižní duel. Jde o béčko ligového klubu, pravidelně za něj hraje Jirka Kladrubský, takže doufáme, že přijde hodně diváků,“ říká šéf klubu Tomáš Hajdušek, podle kterého byla jasná volba, že se fanoušci dočkají odměny při tomto duelu.

Katovičtí fotbalisté zvou na derby s béčkem Dynama.Zdroj: Jan ŠkrleTen berou Katovičtí velmi prestižně, protože mnoho jejich hráčů prošlo právě klubem z krajského města, takže mají o motivaci postaráno. Navíc s ním ještě neprohráli, takže tuto bilanci chtějí udržet. První duel na Složišti vyhrály Katovice jednoznačně 4:0 a druhý skončil smírně 2:2, když domácí smazali dvoubrankové manko a vyrovnávací gól padl až v poslední minutě. „Abych se přiznal, tak na tenhle zápas se těším asi už tři roky, jelikož jsme na béčku Dynama hráli dvakrát, ale v domácím prostředí jsme ho vzhledem k okolnostem přivítat nemohli. A konečně to tu je,“ neskrývá nadšení katovický tahoun Jindřich Kadula, jenž se právě v černobílém dresu dostal do velikého fotbalu. „Vzpomínky mám ve většině případů pozitivní a pěkné. V Dynamu jsem strávil dvanáct let, během nichž jsem zažil spoustu vzestupů a pádů, potkal skvělé lidi a nakoukl do profesionálního fotbalu. Jsou sice věci, kterých občas zalituji, ale zase věřím, že se všechno pro něco děje a v současné době jsem velice šťastný,“ zdůraznil nejlepší fotbalista fotbalových trávníků na Strakonicku, který věří, že bude Dudák aréna praskat ve švech. „Chtěl bych všechny pozvat, ať si udělají čas a přijdou nás podpořit, budeme to potřebovat. Na oplátku slibuji, že necháme na hřišti všechno, a když to – nedej Bože – nevyjde, tak máme alespoň skvělé pivo a klobásy,“ usmívá se.

Ve vysokou návštěvu doufá i trenér Přemysl Šroub, jehož tým zatím ztratil doma pouze dvakrát, když nestačil na Lom a vedoucí Přeštice. Může být podle něj tedy atakován rekord Dudák arény, který činí 731 diváků? „Nevím, jestli úplně padne rekord arény, ale pokud vyjde počasí a bude pivo zadarmo, tak návštěva bude určitě vysoká. Přijede kvalitní soupeř, a to nám vždycky lidi přitáhlo,“ myslí si.

Katovičtí fotbalisté zvou na derby s béčkem Dynama.Zdroj: Jan ŠkrleKatovický stánek nese jméno po strakonickém pivovaru a jeho ředitel Dušan Krankus má pochopitelně radost z toho, jaké v Katovicích chodí návštěvy. „Pivovar Strakonice spolupracuje s katovickým fotbalem již řadu let. Dlouhodobě vnímáme skutečnost, že fotbal v Katovicích má výbornou úroveň, která nevznikla sama od sebe. Jsou za ní skvělé podmínky pro samotné hráče, kvalitní vedení klubu a v neposlední řadě i velká obliba u fanoušků. Jsme hrdým sponzorem tohoto klubu a nedávno jsme garantovali další prodloužení spolupráce i na příští sezonu,“ vysvětlil Krankus, který pochopitelně sleduje, jak na tom Katovice jsou. „Počínání týmu rámcově sleduji, není to tak, že sedím nalepený u onlajnů, ale základní přehled mám. Musím uznat, že tato soutěž má svojí kvalitu a každý hráč již musí prokázat svoje fotbalové umění,“ dodal a slíbil, že v sobotu na fotbal dorazí.

Mezi dalšími hosty pak budou jihočeský hejtman Martin Kuba nebo senátor Tomáš Fiala.

Úvodní výkop bude v tradičních 17 hodin.

Autor: SK Otava Katovice