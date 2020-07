Katovice – Strakonice 8:1 (4:0). Branky: Kadula 3, Požárek 2, L. Bálek, Janoch a Repa.

„Jsem spokojený jak s předvedenou hrou, tak i s brankami, které jsme nastříleli. Předváděli jsme pěkné akce, které se musely divákům líbit. Řada šancí ještě brankou neskončila. Chtěl jsem, aby se kluci v tom posledním zápase úvodního bloku vyždímali. Nebylo se na co šetřit, nyní mají čtrnáct dní volno před hlavní letní přípravou. Splnili jsme, co jsme chtěli, nastříleli pěkné góly a pobavili diváky,“ komentoval utkání katovický trenér Přemysl Šroub.

„Potřebujeme hrát podobné zápasy s takovými týmy. Ukázalo nám to zase trochu jiný přístup našich hráčů. Bylo jasné, že se projeví individuální schopnosti soupeře. Katovice mají bezkonkurenčně lepší hráče na všech postech. Pro nás bylo těžké něco tvořit. Zkoušeli jsme zajistit obranu, bohužel se nám to nepovedlo, když jsme po pětadvaceti minutách prohrávali o tři branky. Dostali jsme góly po chybách. Bylo vidět, že je před námi ještě hodě práce a mladí hráči potřebují takových zápasů více, aby zjistili, že se fotbal musí hrát daleko jednodušeji, na minimum doteků. Abychom se dostali rychleji do přechodové fáze. Ale jsem rád za tuto konfrontaci, která nám přinesla určitý obrázek a ukázala věci, které po čtrnáctidenní pauze můžeme zařadit do přípravy,“ doplnil k utkání trenér Junioru Strakonice Luděk Cimrhanzl.