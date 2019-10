Doubravka – Katovice 2:2 (1:2) – PK 4:3.

Branky Katovic: 32. Pavlovič, 41. Uher.

„Sice si vezeme z Doubravky jeden plusový bod, ale odjíždíme odtud se smíšenými pocity,“ hodnotil utkání hned po jeho skončení katovický trenér Přemysl Šroub.

Celek ze Strakonicka totiž vedl v utkání již 2:0, sahal po třech bodech, ale veze si nakonec jeden. „Měli jsme si z Doubravky odvézt tři body. První branku jsme inkasovali v samotném závěru prvního poločasu, vyrovnávací pak dali domácí ve druhém poločase z jediné střely na naši branku. My ve druhém poločase vstřelili branku na 3:1, ale byl odmávaný ofsajd. Místo toho jsme pak inkasovali druhý gól. Ještě v závěru utkání jsme byli v šanci, ale ve skluzu jsme již nedokázali dostat míč mezi tyče,“ hodnotil utkání trenér Přemysl Šroub a doplnil: „Je třeba si z utkání vzít to pozitivní. Máme plusový bod ze hřiště soupeře, který doma všechny tři předešlé zápasy vyhrál. Dokázali jsme si, že se dá hrát i na hřišti soupeře, kluci to odmakali a je třeba je za výkon pochválit. Nyní se musíme soustředit na další domácí zápas a vybojovat tři body. V dalším těžkém duelu hostíme celek Sedlčan.“

Sestava Katovic: Švehla – Cibulka, Hajdušek, Tušer, Chylík – Repa (88. Miklas), Janoch, Kahuj, Pavlovič – Kadula – Uher (79. Požárek).