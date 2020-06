Přípravné zápasy fotbalistů Katovic jsou výbornou pozvánkou na příští ročník fotbalových soutěží. Po výhře 10:3 v Lažištích nyní Katovičtí ve velice pohledném zápase přehráli 5:0 Blatnou. I když se hrálo na těžkém terénu, byl to z obou stran kvalitní fotbal. Ten se musel líbit i početnému diváctvu, které vážilo cestu na hřiště i za nepříznivého počasí.

Výkony katovických fotbalistů jsou v polovině června vynikající. Neběhá z toho trenérovi tak trochu mráz po zádech, když další sezona startuje až za dva měsíce? „Jsem rád, že se nám daří a dáváme hodně branek. Když to zrychlíme, tak se na to dá koukat. Nutím hráče hned po zisku balonu rychle nahoru. Máme na to typologicky vhodné hráče. Jakmile zrychlíme hru, je to pěkný fotbal, když zůstaneme stát déle na balonu, tak je to taková šmrdlaná,“ potvrdil důležitost aktivní hry trenér Přemysl Šroub.

Jedním z noviců v dresu Katovic je od začátku přípravy David Bálek. Především v prvním poločase utkání s Blatnou potvrdil, že by na divizi měl mít. Ustál řadu tvrdých soubojů se soupeři, zapojoval se do rychlých kombinací směrem kupředu i dobře plnil úkoly dozadu. „Hrál dobře. Je to pro nás přínos, je hotovým hráčem. Dopředu jsem mu říkal, aby neměl strach, že by u nás nedostal šanci. Podává dobré výkony, pravidelně trénuje, je spolehlivý, takže za mě super,“ chválil mladého perspektivního hráče trenér Přemysl Šroub.

Úvodní část přípravy před čtrnáctidenním volnem zakončí katovičtí fotbalisté nyní v pátek domácím utkáním s Juniorem Strakonice. Hrát by se mělo od 18 hodin. Po dvou týdnech pauzy pak začne hlavní část přípravy na novou divizní sezonu, kterou Katovičtí začnou o víkendu 22. – 23. srpna utkáním v Mýtě. Ještě předtím je však čeká několik divácky atraktivních přípravných zápasů.