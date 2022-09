Branky: 18. Štěpánek, 32. Bedrna, 40. Junek – 48. Uher. ŽK: 1:1 (Míka – Štěch). Diváci: 95. Rozhodčí: Melichar – Zoufalý, Štefan.

Katovice: Švehla – Květoň , Janoch, Kostka, Motl – L. Bálek, Sládek (74. Cibulka), Kotrba (29. Štěch), D. Bálek – Habor – Požárek (6. Uher).

Katovický trenér Šroub musel nejenom řešit změny v sestavě oproti minulému utkání, ale musel brzy sáhnout i do složení kádru přímo v utkání. „Nastoupili jsme v hodně slepované sestavě. Začali utkání kluci, kteří až tolik příležitostí v zápasech nedostávají. Navíc se nám při rozcvičce zranil Požárek. Chtěl to zkusit, nešlo to, a tak musel hned ze hřiště. Do půl hodiny musel pro zranění ještě střídat Kotrba. Nejenom jsme tedy nebodovali, ale navíc přišli o další dva hráče. Oba mají výrony,“ komentoval situaci katovický trenér Přemysl Šroub.

Celku ze Strakonicka nevyšel první poločas. „Bohužel jsme první poločas prospali. Hráli jsme to naivně. Domácí do nás šlapali, hráli na hranici sebeobětování, hodně tvrdě a nám jejich hra nevoněla. Zkrátka nás přetlačili v soubojích a navíc jsme dostali nesmyslné góly. V poločase to tedy bylo o tři branky a musím říci, že zaslouženě. O přestávce byla v kabině trochu bouřka, trochu jsme hru zjednodušili a přineslo to ovoce. Dali jsme rychlý gól, bylo nás plné hřiště, škoda jen, že se nám nepodařilo přidal ještě kontaktní gól. Jsem však rád, že jsme se ve druhé půli dokázali zvednout, ležela na nás po první půli těžká deka,“ shrnul utkání katovický trenér.

Katovičtí zatím stoprocentně bodují doma a to by chtěli potvrdit i v dalším kole. Do Dudák arény přijede celek Klatov. Ač je to tým z vedlejšího kraje, pořád je to takové malé derby. „Klatovy budou opět těžkým soupeřem. Známe je, vždy to bývá vyhecované. Hrají nepříjemný fotbal, mají tam gólového Presla, výbornou defenzivu. Musíme se na to připravit. Je třeba rychle zapomenout na porážku na Aritmě, byla zasloužená, musíme si to v kabině vyříkat. Doma to chceme odčinit. Doma a venku je to opravdu jako nebe a dudy, ale bez Chylíka, Kaduly a Kotrby v sestavě je to problém,“ doplnil již k dalšímu duelu Přemysl Šroub.