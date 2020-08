Otava Katovice – Mariánské Lázně 5:0 (2:0). 22. D. Pavlovič, 26., 46. a 49. V. Uher, 74. L. Bálek.

Sestava Katovic: Švehla – Cibulka, Hajdušek (46. Kotrba), Tušer, Chylík (36. D. Bálek) – Pavlovič (50. L. Bálek), Kahuj, Janoch, Repa (76. Koutský) – Kadula (76. Požárek) – Uher.

Výkopu utkání předcházela slavnostní chvilka, kdy se klub rozloučil s oporou týmu Liborem Horejšem. Ten po řadě let strávených v katovickém dresu z časových a pracovních důvodů v dresu Otavy končí a hrát bude za Borek.

A poté již začala ofenzivní jízda domácího celku. Několik úvodních šancí domácí neproměnili, pak lehce zahrozili hosté, ale brankostroj odstartoval Pavlovič po nedorozumění hostující obrany. Ještě do poločasu zvyšoval Uher, který hned v úvodu druhé části dvěma rychlými góly zkompletoval hattrick. Pátá branka L. Bálka již byla jen kosmetickou úpravou vysoké katovické výhry.

„Mariánky sice minule doma dostaly sedmičku, ale bylo to od Přeštic, které budou hrát na postup. Připravovali jsme se na zápas svědomitě a nic nepodcenili,“ začal hodnocení vítězného duelu katovický trenér Přemysl Šroub.

„Soupeř hraje v takovém netradičním rozestavení, na tři obránce a se zahuštěným středem. Chtěli jsme to tedy hrát po stranách a to se dařilo. Asi čtvrt hodiny sice trvalo, než jsme si na netradiční systém soupeře zvykli, ten měl i nějakou šanci, ale pak již bylo utkání v naší režii,“ komentoval duel Přemysl Šroub.

V poločase domácí vedli o dvě branky. Pak přišel hustý déšť, při kterém se může stát cokoliv. Ale i ten Katovičtí zvládli. „Trochu jsem z toho měl obavu, ale kluci i v tom nepříjemném počasí zahráli velmi dobře. Přestože byl terén stále těžší, stále jsme kombinovali po zemi a soupeře přehrávali,“ pochvaloval si výkon trenér a pokračoval: „Všichni kluci to zvládli na jedničku a tři góly Vládi Uhra jsou takovou třešničkou na dortu. Nechal jsem ho tam až do konce, aby si to užil.“

Katovičtí sice slaví výhru 5:0, ale na druhé straně počítají i zraněné. „Pavlovič a Hajdušek museli střídat pro zranění kolene, Chylík má zraněný kotník. Všichni jdou v pondělí na magnetickou rezonanci. Snad bude někdo z nich brzy k dispozici. Máme zraněného i Miklase, takže bychom rázem postrádali tři hráče z obrany,“ doplnil trenér k aktuální situaci mezi zraněnými hráči.