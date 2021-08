„Nutně jsme potřebovali naplno bodovat, abychom se netrápili na spodku tabulky. Jsem rád, že jsme to zvládli, i když nás znovu zradila koncovka. Kdybychom v prvním poločase dali čtyři branky, nebylo co řešit. Vedli jsme o dva góly, spálili velké šance a před poločasem soupeř snížil,“ komentoval první půli katovický trenér Přemysl Šroub, kterému chyběl v sestavě zkušený Jindřich Kadula, a pokračoval: „Ve druhé půli jsme se až moc zatáhli a báli o výsledek. Ale tři body jsou doma a je za ně třeba pochválit všechny hráče. Jezdili po zadku, nechali na hřišti všechno. Dokonce jsme museli střídat kvůli tomu, že některé kluky již braly křeče.“

Největším nebezpečím ze strany hostů byl zkušený útočník Nedbalý. „Věděli jsme, co od soupeře čekat. Hrají to na Nedbalého, tomu je sice pětačtyřicet, ale svými zkušenostmi je velmi nebezpečný. Když dostane ve vápně prostor, tak dá gól, což potvrdil i tentokrát. Hráli na něho vysoké míče, takže to bylo o tom, abychom to uskákali. Nakonec jsme to zvládl,“ doplnil k utkání Přemysl Šroub.

Po dvou kolech mají Katovičtí tři body a další zápas je čeká na hřišti soupeře. „Jedeme do Rokycan hraje se již v pátek od 18 hodin,“ doplnil katovický trenér.

KATOVICE - MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 3:1 (2:1)

Branky: 1. Uher, 30. Repa, 84. Hnídek – 41. Nedbalý. ŽK: Motl, L. Bálek, Sládek – Šácha, Habart, Lukáš. Diváci: 293. Rozhodčí: Depeš – Beneš, Bednář.

Katovice: Švehla – Cibulka, Janoch, Kotrba, Motl – Lukáš Bálek, Kahuj, Repa (72. Hnídek), David Bálek (87. Sládek) – Uher – Požárek (88. Bartůněk).