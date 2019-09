Katovice – K pátému kolu fotbalové divize zajížděli Katovičtí k jihočeskému derby do Soběslavi. Tentokrát si odvezli nečekaně vysokou porážku.

Soběslav – Katovice 6:1 (2:1). Branka Katovic: 2. J. Kadula. „Je to pro nás krutý výsledek. Zápas nevypadal tak, jak napovídá výsledek,“ komentoval utkání katovický trenér Roman Malý a pokračoval: „Šli jsme rychle do vedení Kadulou a ve velké šanci byl Tušer. Míč po jeho akci šel do břevna a na zem, mysleli jsme si, že je to gól, ale bohužel. My pak nepokryli při akci soupeře jejich hráče, Švehla míč vyrazil, ale nakonec z toho byl gól. Druhou branku jsme dostali po tečované střele. Měli jsme ještě v první půli pár náznaků šancí, v té největší byl sám před bránou Uher, ale gól z toho nebyl. Ve druhém poločase jsme chtěli hrát aktivně dopředu, ale soupeř toho využíval k brejkům a ty byly smrtící. Za stavu 3:1 trefil po rohu Hajdušek tyč. Domácí pak v závěrečné čtvrthodině dali tři branky. Výsledek pro nás krutý, ale výhra domácích zasloužená.“