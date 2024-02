/FOTOGALERIE/ K dalšímu přípravnému utkání zajížděli divizní fotbalisté Katovic na umělku lídra jihočeského krajského přeboru. V Hluboké nad Vltavou zvítězili 2:1.

Katovičtí fotbalisté v další přípravě porazili Hlubokou 2:1. Ilustrační foto. | Foto: Jan Škrle

Hluboká nad Vltavou - Otava Katovice 1:2 (0:1)

Branky: Škoda - vlastní a J. Štěch.

Sestava Katovic: Provazník – Sládek, Brabec, Michal Kynkor, Sigmund – L. Bálek, Kotrba, Martin Kynkor, D. Bálek – Uher – Požárek. Střídali Vondrášek, Motl, J. Štěch a Čibera.

Výhra na hřišti lídra jihočeského přeboru těší. "První poločas byl lepší, bylo vidět, že je to zase o kousek dál než minulý týden. Na hráčích je vidět, že pracují poctivě. Bylo méně nepřesností, hráli jsme ve vyšším tempu, byli agresivnější po ztrátě míče. S první půlí jsem spokojený. Ve druhém poločase přišlo trochu nepřesností, ale bylo to dáno tím, že jsme byli od začátku utkání ve vysokém tempu. Byli jsme dál lepší, i když jsme na začátku druhé půle dostali gól. Hráli jsme dál stejně a šli si za vítězstvím. Domácí jsme pustili prakticky až v závěru utkání k pár rohovým kopům. Jinak jsme je do žádných šancí nepustili a naopak my ještě některé neproměnili. Na to, že to bylo teprve druhé přípravné utkání, tak jsme podali dobrý výkon a můžeme být spokojeni," hodnotil utkání katovický trenér Lubomír Vašica.

Příprava pokračuje, divizní jaro startuje na čtyři týdny. "Pojedeme již v mistrákovém režimu. V další přípravě zajíždíme do Přeštic," doplnil další program trenér Vašica.