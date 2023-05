Branky: 11. (PK) a 82. Demeter, 20. Vinkler, 25. Vodrážka, 35. a 74. Provod. ŽK: 2:1 Lisý a Bednář - Kolář. Rozhodčí: Šálková - Mudra, Hessová. Diváci: 200.

Sestava Českého Krumlova: Švec - Trmal (78. Gelnar), Kabele, Svoboda (68. Ryneš), Kolář (68. Růžička) - Vonášek (46. Strapek), Novák, Matuška, Vávra - Kuna, Vaněk (46. Parakhnenko).

Hůře pro hosty utkání začít nemohlo. Ve 25. minutě domácí vedli 3:0 a bylo prakticky po zápase. "Bylo to o hlavách hráčů. V týdnu jsme řešili, zda bude či nebude gólmam Beránek. Nakonec odjel do Francie a do brány šel náhradní gólman. Začali jsme to tím, že jsme dali špatnou malou domů, ze které se to zamotalo do penalty a už se to vezlo. Ale to neomlouvá špatný přístup hráčů k zápasu," byl po zápase nespokojený trenér Slavoje Václav Domin.

Slavoj se nedostal ke své hře z pevné obrany s rychlými kontry po křídlech. "Dostali jsme brzy branku z penalty. Před zápasem jsem hráče upozorňoval na nebezpečné standardky soupeře a po rohu jsme dostali druhý gól. Před třetí brankou tam bylo nedostoupení soupeře a střela z nějakých osmnácti metrů. Pak už jsme se vezli. Místo, aby šly hlavy nahoru, tak je kluci sklopili," popsal první tři branky Václav Domin a dodal: "Ale je fakt, že nás domácí přehráli důrazem, chutí po fotbale. Prohráli jsme zcela zaslouženě."

Prakticky každé další utkání se stává pro hráče Slavoje zápasem jara. Ten další je opepřen navíc tím, že půjde o jihočeské derby, kdy do Krumlova přijedou Katovice. Ty se nyní doma trápily s předposledními Tochovicemi a zvítězily 4:3.