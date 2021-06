Tentokrát Katovičtí vyrazili na hřiště soupeře, se kterým se v sezoně potkají v divizní skupině A. O to cennější výhra je. Navíc tým ze Strakonicka postrádal několik hráčů. „David Bálek marodí, Karel Cibulka má drobnější zranění, takže jsme ho pošetřili, další kluci chyběli z rodinných důvodů. Ti ostatní zkrátka dostali více prostoru,“ doplnil k trochu okleštěné sestavě trenér Přemysl Šroub.

Petřín Plzeň – Otava Katovice 2:3 (0:2). Branky Katovic: M. Požárek 2, V. Uher. Sestava: Švehla – Miklas, Janoch, Chylík, Rejšek – Hnídek, Kahuj, Sládek, L. Bálek – Uher – Požárek. Střídali Provazník, Kotrba a Hromíř.

Již po prvním poločase Katovičtí vedli o dva góly. Ale až tak velkou převahu neměli. „Celkově to bylo vyrovnané utkání. Měli jsme štěstí v koncovce a na druhé straně i v obraně, když soupeř dvakrát trefil konstrukci naší branky. Hráli jsme to z bloku a vyráželi do brejků,“ komentoval utkání trenér Šroub a doplnil ke dvěma brankám Michala Požárka: „Michalovi tento způsob hry vyhovuje. Po únicích po stranách to tam na něj kluci posílají před bránu. Gól dal i Vláďa Uher, který hrál trochu staženého útočníka. Je to super, když se hráči, kteří hrají na hrotu, prosazují brankově.“

Opět se v sestavě objevily tři tváře, které bojují o místo v sestavě Katovic, Rejšek, Hnídek a Sládek. „Všichni tři hráli od začátku. Odmakali to, zahráli velice dobře. Doufám, že se nám je podaří do Katovic dostat,“ pochválil nováčky v sestavě trenér, ale smutně dodal nepříjemnou zprávu: „Kaňkou na utkání je zranění Honzy Chylíka. Vypadá to na přetržené vazy v koleni. Půjde na magnet, ale moc optimisticky to nevidím. Byla by to pro nás ztráta.“

Katovičtí fotbalisté pokračují v přípravných zápasech i příští týden. V sobotu 5. června přivítají na svém hřišti od 17 hodin celek Jankova.