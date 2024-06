/FOTOGALERIE, VIDEO/ V posledním divizním utkání nejen této sezony se katovičtí fotbalisté utkali s Klatovy. Chtěli se rozloučit se soutěží i svými věrnými fanoušky výhrou. To se jim také podařilo.

Poslední divizní katovické cigi caga. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Otava Katovice - SK Klatovy 2:0 (0:0)

Branky: 80. Michal Kynkor, 90. M. Souhrada. ŽK: 1:2 (Cibulka - Janda, T. Vaněk). ČK: 0:1 (84. J. Vaněk). Rozhodčí: Glogar - Zima, Polena.

Sestava Katovic: Provazník (60. Vondrášek) – Sládek, Cibulka, Michal Kynkor, Brabec (57. Hnídek) – Kotrba – Štěch (85. D. Bálek), Martin Kynkor, Souhrada, Motl – Sigmund.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Po minulém debaklu 1:6 v derby s Jindřichovo Hradcem se chtěli katovičtí fotbalisté před svými fanoušky v duelu se sestupujícím celkem Klatov rehabilitovat. Výhrou chtěli zkomplikovat situaci i dalším divizním týmům a teoreticky se mohli dostat i mimo sestupové příčky. To by však nic neměnilo na tom, že divizi opouštějí a zamíří do krajských soutěží.

Radost svým fanouškům Katovičtí nakonec výhrou udělali. "Na to, jak jsme mužstvo dnes horko těžko skládali, tak kluci zamakali. Hráli jsme v rámci svých možností, někteří hráči byli zranění, takže nastupit nemohli, někteří i se zraněním nastupili. Ale jsem rád, že jsme k zápasu přistupili poctivě a s fanoušky se rozloučili třemi body," komentoval utkání katovický trenér Lubomír Vašica.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Utkání bylo pro fanouška pohledné, navíc se sem tam zajiskřilo. "Bylo vidět, že již ani jednomu týmu o nic nejde a kluci si chtěli zahrát fotbal. Bylo to bez větších emocí, nikdo nemusel mít obavu z toho, že něco zkazí. Bylo to volnější a jsem rád, že poslední duel dopadl tak, jak dopadl.

Katovičtí skončili třetí od konce, což znamená přímý sestup. Tím se paradoxně ulevilo některým týmům v kraji, protože při přesunu Katovic do krajských soutěží a záchraně Českého Krumlova sestupoval v kraji standardní počet mužstev a nikdo další.