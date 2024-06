/FOTOGALERIE/ Katovičtí fotbalisté přivezli před týdnem po velmi dobrém výkonu divizní bod z Aritmy Praha a natěšení fanoušci se těšili, že v derby s Jindřichovým Hradcem uspějí. To se nestalo. Tým od Otavy inkasoval šest branek.

Katovičtí fotbalisté (na snímku z utkání s Hořovicemi) doma padli s J. Hradcem 1:6. | Foto: Jan Škrle

Otava Katovice – FK Jindřichův Hradec 1:6 (0:2)

Branky: 65. P. Kotrba – 24. a 47. F. Votava, 44. (PK) A. Plucar), 55. F. Kryštof, 57. F. Waník, 78. M. Škrleta. ŽK: 2:0 (Kotrba, Dohanič (asistent trenéra/). Rozhodčí: Lepič – Toucha, Žemlička.

Katovičtí se opět museli vypořádat s personálními problémy a gólman Provazník šel do pole. „Bohužel, museli jsme hrát s těmi, které jsme měli k dispozici, a bylo to znát. Někteří hráči, kteří nastoupili, navíc přistoupili k zápasu trochu laxně, což mě mrzí nejvíce. A k tomu všemu se ještě zranil Lukáš Bálek, který musel ještě v prvním poločase střídat,“ posteskl si katovický trenér Lubomír Vašica a doplnil: „Když už má být špatně, tak opravdu ve všem.“

Jedeme dál, nesmíme se dívat kolem sebe, burcuje hráče Krumlova trenér Šváb

Oproti minulému utkání, kdy Katovičtí předvedli na Aritmě výborný výkon, jakoby tentokrát nastoupil zcela jiný tým. „Bohužel. Ale situace od té chvíle, co bylo oznámeno, že divize končí, je špatná. Někteří hráči samozřejmě nechtějí riskovat zranění. Ale překvapuje mě, že jsme před týdnem hráli na Aritmě velmi dobře, kluci bojovali, ale dnes někteří hráči přistoupili k zápasu opravdu volně. A to mě mrzí nejvíce, že to nepoškodí nikoho jiného než trenéry,“ doplnil katovický lodivod.

Katovičtí se rozloučí se sezonou a pětiletým působením v divize příští sobotu od 14 hodin domácím duelem s Klatovy.