/FOTOGALERIE/ Na hřiště druhé Aritmy Praha zajížděli v divizní soutěži fotbalisté Katovic. V poločase dokonce vedli o dvě branky, nakonec si oba celky rozdaly po bodu.

Na podzim remizovali fotbaisté Katovic doma s Aritmou Praha 1:1, nyní na hřišti soupeře 2:2. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Aritma Praha - Otava Katovice 2:2 (0:2)

Branky: 48. F. Tošnar, 78. A. Trenkwitz - 14. J. Brabec, 21. Š. Dostál vlastní. ŽK: 0:2 (Vonášek, Cibulka). Rozhodčí: Svoboda - Fišer, Ikizgül.

Sestava Katovic: Provazník - Sládek, Cibulka, Brabec, Motl - Kotrba - Souhrada, L. Bálek, Vonášek, Štěch (84. Hnídek) - Čibera.

Fotbalisté Katovic se k situaci, kdy vědí, že se bude v klubu hrát od nové sezony I.A třída, postavili čelem a na hřišti druhého týmu divizní tabulky odvedli velice dobrý výkon. V poločase vedli 0:2, v tom druhém se schylovalo k tomu, že sklapne Csaplárova past, ale nakonec se týmy rozešly smírně.

Hokejbalisté Datels Blatná nakonec na finále první ligy nedosáhli

"Na Aritmě se hrálo na umělce, protože bylo hlavní hřiště pod vodou. Jeli jsme jen ve dvanácti lidech, a tak jsme zvolili defenzivní taktiku. Hráli jsme z bloku a v prvním poločase se nám podařilo vstřelit z brejkových situací dva pěkné góly. Jinak měli domácí trvalý tlak a my hrozili z brejků. Kluci nechali na hřišti srdíčko, bojovali a zaslouženě si odvážíme bod. Z naší strany to bylo povedené utkání, hlavně ze strany bojovnosti a chuti chtít tady něco dokázat. To se povedlo," hodnotil utkání katovický trenér Lubomír Vašica a dodal: "Náš výkon je pozvánkou na příští kolo, kdy přijede k derby do Katovic Jindřichův Hradec."