/FOTOGALERIE/ V dalším kole fotbalové divize zajížděli Katovičtí k jihočeskému derby do Soběslavi. Zde nakonec skončila jejich šňůra zápasů, ve kterých bodovali. Padli těsně 2:3.

Na podzim vyhráli katovičtí fotbalisté nad soběslaví 3:2 (na snímku), nyní si týmy role vyměnily. | Foto: Jan Škrle

Spartak Soběslav – Otava Katovice 3:2 (3:1)

Branky: 16. Pravda, 24. Hoffmann, 42. Boucník – 34. Vonášek, 62. D. Bálek. ŽK: 2:2 (Pavlík a Pravda – Sigmund a D. Bálek). Rozhodčí: Klátil – Wulkan, Izugrafov. Diváci: 267.

Sestava Katovic: Provazník – Sigmund, Kotrba, Brabec (33. Michal Kinkor), Motl – Vonášek (76. Sládek) – J. Štěch, L. Bálek, Uher, Souhrada (46. Martin Kynkor) – Požárek.(56. D. Bálek).

V Soběslavi Katovičtí přišli o jarní neporazitelnost i o stopera Jakuba Brabce, který celé jaro držel obranu. „Kubu Brabce jsme museli střídal po půl hodině, když si udělal výron,“ vysvětlil odstoupení klíčového hráče ze hry trenér Lubomír Vašica a pokračoval: „Byl to z naší strany nejlépe odehraný venkovní zápas. Mělo to svou kvalitu, hráli jsme dobře kombinačně, ale nepohlídali jsme si dva rohové kopy a soupeř z nich dal dva góly. Než jsme dostali prví gól, tak jsme byli lepší. Pak převzal iniciativu soupeř, přišlo zranění Kuby Brabce a museli jsme střídat. Povedlo se nám snížit, ale neměli jsme dobrý vstup do druhého poločasu. Soupeř měl více ze hry, ale v poslední půlhodině jsme již zase Soběslav přehrávali. Vytvořili jsme si dvě šance, snížili, ale tentokrát stálo štěstí na straně soupeře. Musím však kluky pochválit, prali jsme se do poslední minuty a mělo to z naší strany kvalitu.“

V dalším kole čeká na Katovické Český Krumlov. Další jihočeské derby. Na podzim v Krumlově Katovičtí prohráli. „Víme, že každý zápas je těžký. Navíc Krumlov hraje o život, dělá výsledky, daří se mu. Nečeká nás nic snadného, ale vsadíme na to, že jsme doma silní. Věřím, že navážeme na jarní výkony a nemusíme se ničeho bát,“ dodal k dalšímu duelu katovický lodivod.