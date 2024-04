/FOTOGALERIE/ Třetí utkání v řadě zůstali katovičtí fotbalisté bez bodu. Tentokrát v Rokycanech předvedli dobrý výkon, ale rozhodují branky. Ty dali domácí, Jihočeši síť nerozvlnili ani jednou.

FC Rokycany - SK Otava Katovice 2:0 (0:0)

Branky: 49. Karlíček, 62. Laubr. ŽK: 1:0 (Laubr). Rozhodčí: Vojáček - Klátil, Andras. Diváci: 160.

Sestava Katovic: Provazník – Sigmund, Brabec, Michal Kynkor, Motl (81. Sládek) – Kotrba (60. Souhrada), Vonášek – J. Štěch (60. Uher), Martin Kynkor, D. Bálek – Požárek (87. Čibera).

Po domácím nepovedeném utkání s Českým Krumlovem chtěli Katovičtí získat alespoň bodík v Rokycanech. Herně to bylo dobré, ale rozhodují góly. Ty nedali. "My byli herně lepším týmem, zvláště v prvním poločase, ale ve druhém poločase jsme udělali dvě chyby, po kterých jsme inkasovali dva góly. V tom byl problém," komentoval porážku katovický trenér Lubomír Vašica a pokračoval: "Dvě tuplované chyby, špatná přihrávka ve středu hřiště, pak podběhnuté balony. Prostě pořád dokola, dostáváme velmi laciné góly. Soupeři nám potrestají každou chybu, my chyby soupeřů potrestat nedokážeme. Herně to bylo dobré, něco jako v Soběslavi, ale bohužel. Výsledkově to zkrátka nedopadlo."

Katovičtí zůstávají na 24 bodech, ale soupeři ze dna tabulky se začínají blížit. V příštím kole zavítá do Dudák arény lídr tabulky Petřín Plzeň.