/FOTOGALERIE/ Katovičtí fotbalisté venku opět neuspěli. Tentokrát na hřišti Petřínu Plzeň, kde se jim dlouhodobě nedaří. Tentokrát však hráli více než hodinu přesilovku, ale prakticky nic z toho nevytěžili.

Před čtrnácti dny neuspěli katovičtí fotbalisté v Krumlově (na snímku) a neuspěli ani nyní na Petřínu Plzeň. | Foto: Jan Klein

Petřín Plzeň – Otava Katovice 4:2 (1:0)

Branky: 9. Mudra, 49. (PK( Bednář), 68. Demeter, 85. Vanc – 76. Sládek, 83. (PK) Janoch. ŽK: 4:3 (Suchý, Mudra, Flachs, asistent Levý – Kostka, Brabec, asistent Dohanič). ČK: 1:0 (25. Provod). Rozhodčí: Popelka – Jakl, Hrivík. Diváci: 100.

Sestava Katovic: Provazník – Sigmund (57. Motl), Kostka (46. Michal Kynkor), Janoch Chylík (69. Hnídek) – Kotrba (69. Sládek), Kahuj – L. Bálek, Martin Kynkor, Brabec – D. Bálek (46. Souhrada).

Katovičtí fotbalisté v této sezoně přivezli ze hřišť soupeřů pouze jeden bod a tuto bilanci nevylepšili ani na hřišti Petřínu Plzeň. A to hráli více než hodinu proti deseti.

Derby přineslo šest branek, dvě červené a především první výhru Krumlova

„Opět venku tragické utkání. Buď venku neumíme hrát, nebo jsme bojácní. Inkasovali jsme hned z první standardní situace. Upozorňujeme na to hráče celý týden, postavíme vysoké fotbalisty, přesto dostaneme gól. Pak jsme přebrali iniciativu, měli více ze hry a domácí šli ve 25. minutě do deseti. Poločas skončil o branku, tak jsme si řekli, že musíme být trpěliví a počkat si na šanci. Místo toho jsme po čtyřech minutách druhé půle před brankou soupeře a z rychlého protiútoku dostaneme druhý gól. Opět po nesmyslné individuální chybě, které se v divizi nesmí stávat. Hrajeme dál a znovu dostaneme gól po rohu z malého vápna. Znovu obrovská chyba. Pokud je budeme dělat, nemůžeme ze hřiště soupeře přivézt body. Dostali jsme se dvěma góly do hry, soupeř rozehrál a my místo toho, abychom přerušili hru na půlce, tak si necháme soupeře utéct. I když to podle mě bylo po faulu na gólmana, ale zkrátka jsme dostali čtvrtý gól. Opět po chybě, kterou nesmí dělat ani žáci,“ nebral si servítky při hodnocení katovický trenér Lubomír Vašica.

Další venkovní ztráta bodů a propad tabulkou. „Jsem opravdu hodně naštvaný. U některých hráčů tam není to, co by mělo být. Pokud někteří chtějí hrát divizi, tak se musejí zamyslet sami nad sebou a přidat,“ doplnil nespokojený trenér.