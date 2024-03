/FOTOGALERIE, VIDEO/ V dalším jarním kole fotbalové divize cestují Katovičtí na hřiště předposledního Tachova. Rádi by prodloužili sérii bez porážky na pět utkání.

Děkovačka katovických fotbalistů fanouškům. | Video: Deník/Vladimír Klíma

V jarní části divize mají katovičtí fotbalisté ze dvou zápasů na kontě čtyři body. Sice dali pouze jeden gól, ale to stačí k tomu, aby se mohli chlubit neporazitelností. Z béčka Příbrami si na úvod jara přivezli bezbrankovou remízu 0:0, v minulém kole doma porazili Mariánské Lázně 1:0 brankou stopera Jakuba Brabce.

A jelikož Katovičtí vyhráli poslední podzimní duel v Jindřichově Hradci a předtím doma remizovali s Aritmou Praha, mají za sebou čtyři zápasy bez porážky. Tuto sérii by chtěli natáhnout nyní v Tachově a rozšířit svůj dosavadní zisk 22 bodů.

Tachov nebude žádným jednoduchým soupeřem. Jde mu o hodně, bojuje o záchranu. „Tachov musí, my můžeme, takže to pro nás bude lepší. Navíc kluci jdou nahoru, mužstvo se zvedá. Noví kluci do týmu zapadli, jak Martin Souhrada, tak Kuba Štěch i Honza Vonášek, který přišel v pátek před zápasem. Věřím, že za dvě tři kola budeme ještě dál,“ doplnil Lubomír Vašica po domácí výhře nad Mariánskými Lázněmi.

Opora mezi tyčemi. Petr Provazník vychytal Katovickým již druhou jarní nulu

Případný úspěch Katovic v Tachově, kde se hraje v sobotu od 15 hodin, by současně pomohl i dalšímu jihočeskému týmu v soutěži Českému Krumlovu. Ten se z posledního místa snaží o jarní zázrak v podobě záchrany. Hráči Slavoje však mají osud především ve svých rukách a musejí nyní doma porazit Klatovy.