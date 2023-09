/FOTOGALERIE/ Po nevydařeném jihočeském souboji v Českém Krumlově si chtěli katovičtí fotbalisté spravit chuť v dalším divizním utkání doma proti celku Rokycan. To se podařilo.

Po Soběslavi doma katovičtí fotbalisté zdolali i Rokycany. | Foto: Jan Škrle

Otava Katovice - FC Rokycany 4:1 (1:0)

Branky: 12. L. Bálek, 53. P. Kotrba, 74. M. Souhrada, 78. J. Kadula - 89. J. Procházka. ŽK: 1:1 (Brabec - Titl). Diváci: 335. Rozhodčí: Hamouz - Beneš, Ježek.

Sestava Katovic: Švehla - Sigmund (65. Hnídek), Janoch, Kynkor, Brabec - Kahuj (82. Kostka), Kotrba - L. Bálek, Sládek (46. Kadula), Motl - D. Bálek (70. Souhrada).

Po minulém kole v Českém Krumlově nebyl katovický trenér Lubomír Vašica s výkonem svého týmu ani trochu spokojen. Tentokrát naopak zářil radostí. "Tentokrát se to povedlo. První poločas byl z naší strany tak trochu upracovaný. Dali jsme pěkný gól, ale bylo tam také poměrně dost nepřesností, které možná pramenily z nervozity, protože to pro nás byl velice důležitý zápas. Druhý poločas jsme již odehráli uvolněně, konečně jsme začali proměňovat gólové šance a zápas dovedli v klidu do vítězného konce," shrnul duel s Rokycany trenér Vašica a pokaračoval: "Pro nás to byly velice důležité body. Poskočili jsme v tabulce, za námi to zůstalo viset, takže spokojenost.".

V dresu domácích se opět po čase objevil zkušený Jindřich Kadula. "Jsme v situaci, kdy máme zraněné útočníky, a tak jsme Jindru požádali, zda by nám alespoň na domácí zápasy na chvíli vypomohl. Jsme rádi, že na to kývnul. Uvidíme, zda se po tomto zápase zase dá zdravotně do čtvrnácti dnů do pohody, aby nám mohl pomoci zase v dalším domácím zápase," uvedl k nasazení Jindřich Kaduly do hry trenér Vašica a dopnil: "Je to rozdílový hráč a navíc si kluci kolem něho začnou věřit, protože na sebe vezme zodpovědnost a hráči kolem něho se uvolní."