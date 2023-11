/FOTOGALERIE, VIDEO/ Šest bodů a dva sudy piva. O to hrají ve zbývajících dvou kolech podzimní části sezony divizní fotbalisté SK Otava Katovice. Nejprve přivítají pražskou Aritmu, která venku ještě neprohrála, a poté zavítají na hřiště nováčka z Jindřichova Hradce.

Děkovačka hráčů Katovic. | Video: Deník/Vladimír Klíma

V posledních kolech jde výkon katovickýh fotbalistů nahoru. V posledním domácím duelu porazili Doubravku 2:1, týden nato sice prohráli 0:2 v Hořovicích, ale trenér Lubomír Vašica byl s výkonem týmu po herní stránce spokojen.

V posledních dvou zápasech podzimní části sezony půjde o hodně. Katovičtí mají zatím na kontě pouze 14 bodů a patří jim 11. příčka v tabulce. V posledních dvou zápasech potřebují nutně bodovat, nejlépe dvakrát za tři body.

S motivací před závěrem podzimu přišel i ředitel Pivovaru Strakonice 1649 Dušan Krankus. Ten se rozhodl katovické fotbalisty motivovat tím, že jim za každé případné vítězství daruje sud piva. K tomu věří, že při zápase proti Aritmě bude v Dudák aréně U Lesa plno a potvrdí se, že se odtud body jen tak nevozí. "Je to super, že je fotbal v Katovicích takovým lákadlem a lidé si tam najdou cestu, byť se v této sezoně tolik nedaří. Je tam příjemné prostředí, dostanete dobrou klobásu, pivo a máte se na co dívat,“ uvedl šéf strakonického pivovaru.

Nápad motivovat hráče tekutou odměnou uvítal i Tomáš Hajdušek, šéf fotbalového klubu z Katovic, mezi jehož významné partnery právě Pivovar Strakonice 1649 patří. "Jak už jsem v minulosti několikrát řekl, dobrý fotbal a dobré pivo k sobě prostě patří, takže si podpory ze strany strakonického pivovaru nesmírně vážíme. Věřím, že kluci naváží na dobrý výkon z Hořovic a oba zbývající podzimní zápasy vyhrajeme,“ je optimistou Tomáš Hajdušek.

Ani hráčům Katovic není proti srsti taková motivace. "Je to velmi pozitivní, i když se nám výsledkově ne úplně daří, tak o to více je to zajímavá motivace. Nicméně pro nás jsou důležité body. Sudy piva jsou jen taková hezká třešnička na dortu,“ řekl za kabinu zkušený záložník Petr Kotrba.

Utkání Katovice – Aritma Praha je letos v Dudák aréně tím posledním. Hraje se v sobotu 4. listopadu od 14 hodin a všichni katovičtí fotbalisté věří, že je fanoušci nenechají ve štychu a přijdou je znovu podpořit.

Zdroj: SK Otava Katovice