/FOTOGALERIE, VIDEO/ Jedním z hrdinů divizního fotbalového utkání mezi Katovicemi a Mariánskými Lázněmi byl domácí gólman Petr Provazník. Podruhé udržel čisté konto a měl lví podíl na třech bodech svého týmu.

Vítězné Cigi - caga. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Petr Provazník vychytal druhou jarní nulu.Zdroj: Deník/Vladimír KlímaPetře, složili jste doma Mariánské Lázně, které byly na druhém místě tabulky. Jak těžký zápas to byl pro Vás v bráně?

Těžký zápas to byl určitě, protože Mariánky byly silné na balónu, dobře kombinovaly. Myslím si, že k nám přijely dobře připravené, ale my to zvládli. Tým to odmakal na sto procent, kluci v obraně skákali do střel, hrozně mi pomáhali. Celý tým, prostě kdo tam přijde na hřiště, dokáže pomoct. Od kluků super zápas.

Zvláště ve druhém poločase jste tam měl dva nebo tři takové zákroky, kdy se to odráželo před bránou na všechny strany.

Bylo to těžké. První střela šla na zadní tyč, já to vyrazil a ještě to dorážel vzadu hráč, který to naštěstí dal hlavou vedle. Ještě párkrát se to ve vápně motalo, ale jsem rád, že jsem klukům takhle pomohl s další nulou. To je na druhý zápas super.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Druhá nula, tak kam to půjde dál?

Rad bych měl na kontě co nejvíce nul. Ale jak říkám, je to prostě týmový sport. Není to jenom o mně, ale je to i o hráčích v poli, kteří mi dost pomáhají.

Máte nyní každou středu pravidelné brankářské tréninky. Pomáhá to Vašemu výkonu.

Určitě ano. Myslím si, že každý brankář potřebuje mít alespoň jednou týdně speciálně zaměřený trénink. Myslím si, že s Jardou Vondráškem to zvládáme úplně v pohodě. A ty tréninky jsou super. Baví nás, takže v pohodě.