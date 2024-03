/FOTOGALERIE, VIDEO/ Katovičtí fotbalisté přivítali v prvním jarním domácím utkání divizní skupiny A druhý tým tabulky z Mariánských Lázní. Zopakovali předchozí kvalitní výkon z béčka Příbrami a tentokrát brali všechny tři body.

Jakub Brabec dává vítězný gól. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Otava Katovice – Slavia Mariánské Lázně 1:0 (0:0)

Branka: 56. J. Brabec. ŽK: 2:2 (D. Bálek, Vonášek – Cikanič, Fremr). Rozhodčí: Schveinert – Říha, Krůs. Diváci: 305.

Sestava Katovic: Provazník – Sládek (46. Motl), Brabec, Michal Kynkor, Sigmund – L. Bálek (Štěch), Martin Kynkor (90. Čibera), Kotrba, D. Bálek (46. Vonášek) – Uher – Požárek (68. Souhrada).

Katovičtí navázali na velmi dobrý výkon z Příbrami a připsali si první jarní výhru, navíc s nulou vzadu. „Samozřejmě jsme rádi za vítězství, protože Mariánské Lázně přivezly i přes řadu změn v kádru kvalitní fotbalisty. Pro nás to bylo první domácí utkání, chtěli jsme navázat na dobrý výkon z Příbrami, což se nám povedlo. Myslím, že jsme byli šťastnější, protože zápas byl vyrovnaný. Hrálo se nahoru dolu a my dali gól, takže jsme rádi za tři body. Ty jsou pro nás důležité. Jsem rád, že to kluci odbojovali. Hrálo se na těžkém terénu a o to víc si toho vážíme. Někdy je takový výsledek lepší a platnější než vysoké vítězství,“ komentoval utkání katovický trenér Lubomír Vašica.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Ve druhém poločase domácí svatyni několikrát ochránil gólman Petr Provazník. Jak je v takových chvílích trenérovi? „Hodně úzko. Do sítě se to může odrazit jakýmkoliv způsobem. My z podobné situace dali góla. Petr však nyní chytá ve výborné formě, kluci jsou si toho vědomi a hraje se jim před ním snáze. Jsem rád, že se stal oporou a doufám, že mu to vydrží celé jaro,“ pochválil výkon gólmana Provazníka trenér.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Katovičtí se již dostali na 22 bodů, takže mohou pokračovat v soutěži v klidu. „Je to tak. Pojedeme nyní do Tachova s větší jistotou. Tachov musí, my můžeme, takže to pro nás bude lepší. Navíc kluci jdou nahoru, mužstvo se zvedá. Noví kluci do týmu zapadli, jak Martin Souhrada, tak Kuba Štěch i Honza Vonášek, který přišel v pátek před zápasem. Věřím, že za dvě tři kola budeme ještě dál,“ doplnil Lubomír Vašica.