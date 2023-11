/FOTOGALERIE/ Katovičtí fotbalisté potvrdili v Jindřichově Hradci svou formu ze závěru podzimní části sezony. Přivezli si první výhru ze hřiště soupeře v této divizní sezoně a bodově stáhli mužstva před sebou.

Katovičtí fotbalisté (v modrém v utkání s Admirou) přivezli tři cenné body z Jindřichova Hradce. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

FK Jindřichův Hradec - Otava Katovice 1:4 (1:2)

Branky: 29. M. Petr - 14. a 30. D. Bálek, 67. (PK) a 71. T. Janoch. ŽK: 1:0 ((R. Mischnik). Rozhodčí: Fojtík - Depeš, Klír.

Sestava Katovic: Provazník - Sigmund, Janoch, Michal, Kynkor Brabec - Kahuj, Kotrba, L. Bálek (82. Souhrada), Martin Kynkor - Hnídek (75. Motl) - D. Bálek (88. Kostka).

Trápení na hřištích soupeřů katovičtí fotbalisté konečně zlomili. Navíc se jim tentokrát začalo dařit střelecky a v Jindřichově Hradci potvrdili svůj výkon z domácího duelu proti Aritmě Praha.

"Začali jsme hodně aktivně a navázali na výkony z předchozích zápasů. Hrálo se na těžkém terénu, s deštěm bylo hřiště hodně náročné. Soupeř byl důrazný, ale my byli lepší na balonu, aktivnější ve hře a konečně se k nám přiklonilo trochu i štěstíčko. Co jsme si připravili brankové příležitosti, tak jsme je tentokrát proměnili. Výkon velmi dobrý, hráči si zaslouží velkou pochvalu. A kdo si ještě zaslouží obrovskou pochvalu, tak to jsou fanoušci. Tolik, kolik jich přijelo a jak nás podporovali, to bylo něco úžasného a my si toho moc vážíme," shrnul utkání katovický trenér Lubomír Vašica.

Po dvou brankách dávali David Bálek a Tomáš Janoch. "David se trefil v prvním poločase dvakrát. Nejprve to bylo střelou za vápnem a před druhým gólem prodloužil balon po centru a gólman na něj nedosáhl. Ve druhé půli stříílel góly Tomáš Janoch. První dal z penalty, druhý po standardní situaci," popsal brankové zářesy Katovických trenér Vašica.

V tabulce Katovičtí zůstávají sice desátí, ale s 18 body se dorazili na dva právě na svého posledního soupeře a na béčko Příbrami, tři pak ztrácejí na Soběslav.