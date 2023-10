/FOTOGALERIE/ Druhou třetinu divizní sezony odstartovali katovičtí fotbalisté na béčku Domažlic. Před utkáním měli o čtyři body více než domácí a svůj náskok si chtěli minimálně udržet. To se nepodařilo.

Fotbalisté Katovic (v modrém v duelu s Tachovem) důležitý zápas na béčku Domažlic nezvládli. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Jiskra Domažlice B - Otava Katovice 4:2 (2:1)

Branky: 23. a 48. Aubrecht, 30. Černý, 79. Soběhart - 1. D. Bálek, 89. Sigmund. ŽK: 1:2 (J. Kolerus - D. Bálek a Sigmund). Rozhodčí: Klátil - Zima, Hrivík. Diváci: 140.

Sestava Katovic: Provazník - Sigmund, Janoch, Chylík, Brabec - Kahuj. Martin Kynkor, Hnídek (57. Sládek, 64. Kostka), L. Bálek, D. Bálek - Motl (46. Michal Kynkor).

Katovičtí odstartovali utkání až příliš dobře. Hned v úvodu šli do vedení gólem Davida Bálka, ale to spíše nabudilo soupeře. Tým ze Strakonica nakonec svůj stín nepřekročil a přivezl si další porážku.

"Shrnutí utkání je velice jednoduché a krátké. Byl to naprosto vyrovnaný zápas, ve kterém jsme opět svými hrubými chybami a přihrávkami přispěli ke všem čtyřem gólům soupeře. Hraničí to již s nezodpovědností jedinců a proto jsou výsledky, jaké jsou. Hráči si nedokáží sáhnout na dno, někteří si na hřišti dělají, co chtějí a tomu i odpovídají naše výsledky. Je to stále dokola, zápas co zápas," shrnul své pocity z porážky katovický trenér Lubomír Vašica.