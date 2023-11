/FOTOGALERIE, VIDEO/ Posledním kolem o víkendu končí podzimní část fotbalové divize a Katovičtí vyrazí bojovat o první venkovní výhru této sezony k jihočeskému derby do Jindřichova Hradce.

Divize: Katovice - Aritma Praha. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Patnáct bodů ze čtrnácti utkání, to je dosavadní bilance katovických fotbalistů v tomto soutěžním divizním ročníku. Z toho ani jedna výhra na hřišti soupeře. To by ještě mohlo změnit poslední utkání.

Katovičtí fotbalisté hrají jihočeské derby v Jindřichově Hradci, které startuje v sobotu 11. listopadu od 14 hodin. Jejich soupeř, nováček soutěže, má o pět bodů více a je o místo před Katovicemi. "Na můj vkus se Hradec pohybuje v tabulce dost vysoko, od nováčka to nikdo nečekal. Ale věřím, že to konečně zlomíme. Je vidět, že náš výkon jde nahoru, kluci mají chuť a věřím, že konečně přivezeme všechny tři body i ze hřiště soupeře," uvedl katovický trenér Lubomír Vašica pro klubový facebook.

V minulém kole Katovičtí hostili silnou Aritmu Praha. V prvním poločase byli jasně lepší, ale převahu zúročii pouze jednou brankou. Na do doplatili po přestávce, kdy soupeř vyrovnal z pokutového kopu. I přes remízu byl trenér Vašica s výkonem hráčů spokojen.

V sobotu se hrají i další zápasy Fortuna divize A: 10.15: Aritma Praha – Klatovy. 10.30: Komárov – Sokolov, 14.00: Tachov – Domažlice B, Rokycany – Český Krumlov, Soběslav – Petřín Plzeň, Doubravka – Mariánské Lázně.

V neděli od 10 hodin se dohrává duel Příbram B – Hořovice.