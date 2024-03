/FOTOGALERIE, VIDEO/ Podruhé v řadě přijel do katovické Dudák arény druhý tým divizní fotbalové skupiny A. Baník Sokolov se ukázal jako zatím nejlepší soupeř, a tak i přes dvoubrankové vedení Katovičtí bod na konci zápasu berou.

Děkovačka fanouškům po utkání se Sokolovem. | Video: Jan Škrle

Otava Katovice - Baník Sokolov 2:2 (2:1)

Branky: 28. Uher, 35. Požárek - 42. Rmoutil, 66. Kýček. ŽK: 3:1 (Kadula, L. Bálek, Sládek - Schulz). Rozhodčí: Dimitrov - Týpý, Izugrafov. Diváci: 365.

Sestava Katovic: Provazník - Sigmund, Kotrba, Brabec, Motl (86. Souhrada) - Vonášek - L. Bálek, Kadula (80. Štěch), Uher, D. Bálek - Požárek (90. Sládek).

Na utkání se druhým týmem tabulky si do Dudák arény našlo cestu 365 platících diváků, čímž byl vyrovnán rekord této sezony. Ti viděli velice kvalitní utkání hrané ve vysokém tempu. Domácí po dvou brankách sahali po skvělých třech bodech, ale zkušený soupeř si nakonec dokázal sáhnot na bod. Nutno dodat, že Sokolov byl nejepším soupeřem, který se v Katovicích v této sezoně představil.

I přes dvoubrankové vedení domácí bod brali. "Bod samozřejmě bereme. Upozorňoval jsem hráče na to, že přijede vynikající tým. Sokolov je neskutečně silný soupeř, ve vzduchu neprohrává žádný souboj, je na tom skvěle fyzicky. Mají naběháno, jsou sehraní, jejich hra má řád a jdou si za svým. Přestože jsme vedli 2:0, tak si musíme bodu vážit," začal hodnocení utkání katovický trenér Lubomír Vašica a pokračoval: "Opět jsme neprohráli a i když je to remíza doma, tak s velice silným soupeřem, který bude brát body všude. Vážím si toho, jak zápas kluci odbojovali. Z naší strany to nebylo tak pohledné utkání, protože jsme neměli prakticky na nic čas, ale odjezdili jsme to až do konce. Toho si cením."

Na domácích hráčích bylo vidět, že si sáhli až na dno sil. "Dnes ano. Jak soubojově, tak fyzicky. Bylo to nahoru dolu, samý vzdušný souboj. Kopalo se proti nám plno standardek. Jsem rád, že to takto dopadlo," doplnil trenér Vašica.

Těsně před koncem utkání vytáhl stoper Jakub Brabec zákrok utkání, když dokázal čistě odebrat na hranici rizika červené karty míč unikajícímu hráči Sokolova. "To se mu opravdu povedlo. Ukázal, že jsme našli spolehlivého stopera. To bylo fakt za minutu dvanáct po naší chybě, kdy jsme to vpředu uchvátali, když jsme cítili, že bychom mohli skórovat. Moc jsme to otevřeli a soupeř, který měl smrtící brejky, toho využil. Ale Kuba to skvěle vyřešil," pochválil stopera svého týmu Lubomír Vašica a doplnil: "Nyní dostanou do úterka kluci klid a začne příprava na další těžký zápas. V neděli jedeme k derby do Soběslavi. Opět se proti nám postaví obrovská zkušenost a kvalita. Bude to trochu jiný zápas, ale určitě běhavý jako ten se Sokolovem."