/FOTOGALERIE, VIDEO/ Počtvrté na jaře vyběhnou na trávníky divizní fotbalisté. Katovičtí hostí na domácím hřišti druhý tým tabulky skupiny A ze Sokolova. Před čtrnácti dny složili druhé Mariánské Lázně, podaří se jim to i s dalším soupeřem bojujícím o čelo tabulky?

Vítězné Cigi - caga. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Katovičtí fotbalisté se mohou pochlubit sérií pěti utkání bez porážky. Po podzimních osmnácti bodech jich na jaře přidali již pět za dvě venkovní remízy a domácí výhru. Tím se dostali do širšího a klidnějšího středu tabulky. Další utkání sehrají na Bílou sobotu od 16.30 hodin doma se Sokolovem.

Jarní část soutěže odstartovali Katovičtí na béčku Příbrami, odkud si přivezli bezbrankovou remízu. "Na to, v jaké sestavě domácí nastoupili, když je posílili hráči z prvního týmu, naši kluci podali velmi dobrý výkon. Hlavně to bylo hodně ubojované, protože byl soupeř hodně běhavý. Chvilkami nás Příbram zatlačila do hlubokého bloku, ale kluci bojovali, blokovali střely, prali se o každý balon a z brejkových situací jsme si vytvářeli příležitosti. Myslím, si, že je pro nás remíza zlatá, ale naprosto zasloužená," hodnotil duel katovický trenér Lubomír Vašica.

Házenkáři Strakonic pokračovali v jarní domácí krasojízdě i proti Novému Veselí

Hned nato přišla domácí výhra 1:0 nad Mariánskými Lázněmi. "Myslím, že jsme byli šťastnější, protože zápas byl vyrovnaný. Hrálo se nahoru dolu a my dali gól, takže jsme rádi za tři body. Ty jsou pro nás důležité. Jsem rád, že to kluci odbojovali. Hrálo se na těžkém terénu a o to víc si výhry vážíme. Někdy je takový výsledek lepší a platnější než vysoké vítězství,“ komentoval utkání katovický trenér.

Před týdnem se hráči od Otavy vraceli s Tachova s bodem za remízu 1:1, kterou vystřelil Lukáš Bílek v 92. minutě. "Když se podíváme na vývoj utkání, tak musíme být s bodem spokojeni. Je to třetí jarní kolo, ani tentokrát jsme neprohráli. Skupina A je neskutečně vyrovnaná, každý tým má svou kvalitu a my jsme rádi, že bereme bod," shrnul duel trenér Vašica.

Nyní Katovičtí přivítají znovu druhý tým tabulky, kterým je aktuálně Sokolov. Ten má na jaře fazonu. Nejprve doma ramizoval s Admirou Praha 3:3, pak vyhrál v Klatovech 3:1 a v minulém kole doma porazl Mariánské Lázně 2:1. "Sokolov je jedním z aspirantů na postup, takže opět těžký oříšek. Ale doma se nám s lepšími týmy hraje dobře a věřím tomu, že budeme Sokolovu dobrým soupeřem a popereme se o tři body," dodal k dalšímu programu trenér Vašica.

