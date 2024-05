/FOTOGALERIE/ Pátá porážka v řadě a čtvrté utkání v řadě bez vstřelené branky. To je bilance posledních zápasů katovických fotbalisů v divizi. A k tomu posun tabulkou směrem dolu. Tentokrát Katovičtí prohráli v Komárově.

Před týdem katovičtí fotbalisté podlehli Petřínu Plzeň 0:2 (na snímku), nyní padli na hřišti Komárova 0:4. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

FK Komárov - Otava Katovice 4:0 (3:0)

Branky: 5. V. Lehedza, 9. O. Soukup, 43. J. Lukavský, 64. M. Nedvěd. ŽK: 4:4 (Nový, ang, Nedvěd, Vokáč - Brabec, Vonášek, L. Bálek, Sládek). ČK: 0:1 (48. Provazník). Rozhodčí: Kubec - Mičan, Říha. Diváci: 184.

Sestava Katovic: Provazník – Sigmund, Brabec, Michal Kynkor (46. L. Báek), Motl (72. Motl) – Štěch, Kotrba, Martin Kynkor (46. Souhrada), Vonášek (81. Sládek) – Uher – Požárek (48. Vondrášek).

Katovickým fotbalistům se v posledních kolech nedaří a bylo jasné, že na hřišti Komárova, který bojuje o první pětku, to bude hodně složité. Navíc dostali Jihočeši v první desetiminutovce dvě branky.

"Hodnocení je jednoduché. Zvolíme si nějakou taktiku, někteří hráči ji nedodržují, my z toho dostaneme góly a pak je z toho jen zmar. Dokud si hráči neuvědomí, že musí na hřišti více bojovat a dodržovat to, co si řekneme v kabině, tak body dělat nebudeme. Ve finále pak uděláme hrubé chyby vzadu a z toho dostaneme góly. Ke všemu tomu se nám ještě ke konci zápasu zranil Kuba Brabec, kterého odvezla sanitka do nemocnice," shrnul utkání katovický trenér Lubomír Vašica a doplnil ještě k úvodu utkání: "My dali gól, který nám rozhodčí neuznal. Podle mého byl naprosto regulérní. vzápětí jsme inkasovali po dvou hrubkách dva góly a už se to vezlo."