/FOTOGALERIE/ Nesmírně těžký start do jarní části sezony čekal na katovické fotbalisty. Zajížděli na béčko Příbrami, které mohlo využít druholigové pendly, kteří neměli herní vytížení v pátečním duelu s Líšní. Nakonec je z toho skvělý bod.

Katovičtí fotbalisté (v modrém z duelu se Soběslaví) nyní přivezli skvělý bod z béčka Příbrami. | Foto: Jan Škrle

FK Příbram B – Otava Katovice 0:0

ŽK: 0:2 (L. Bálek, Kotrba). Rozhodčí: Polena – Klátil, Jakl. Diváci: 80.

Sestava Katovic: Provazník – Sládek (82. Motl), Brabec, Michal Kynkor, Sigmund – Kotrba (70. J. Štěch), L. Bálek, Martin Kynkor, Uher, Souhrada (30. Požárek) – D. Bálek.

Katovičtí odjížděli z Příbrami nadmíru spokojeni. „Na to, v jaké sestavě domácí nastoupili, když je posílili hráči z prvního týmu, naši kluci podali velmi dobrý výkon. Hlavně to bylo hodně ubojované, protože byl soupeř hodně běhavý. Chvilkami nás Příbram zatlačila do hlubokého bloku, ale kluci bojovali, blokovali střely, prali se o každý balon a z brejkových situací jsme si vytvářeli příležitosti. Myslím, si, že je pro nás remíza zlatá, ale naprosto zasloužená,“ hodnotil duel katovický trenér Lubomír Vašica.

V Příbrami to byl ze strany hostů kvalitní týmový výkon. „Pochvalu zaslouží všichni. Jistě působil brankář Provazník, velmi dobře si ve vzdušných soubojích počínal Kuba Brabec, ale nedá se nikomu nic vytknout a všichni nechali na hřišti maximum,“ pochválil hráče trenér a doplnil k brzkému střídání Martina Souhrady: „Martinovi se těžko dýchalo, nemohl nabrat dech, tak jsme ho raději vystřídali. Nevíme, co bylo příčinou, ale raději jsme ho stáhli, aby se nestalo něco horšího.“

Ač se hrálo venku, opět patřilo hlediště Katovickým. „V hledišti byli snad jen fanoušci Katovic. Napočítali jsme jich kolem padesáti. Úžasné a pro nás je to velká čest, že za námi fanoušci jezdí a takto nám fandí. Věřím, že je kluci výkonem potěšili, většina ohlasů zněla velice spokojeně,“ pochválil i fanoušky trenér Vašica.

V dalším kole přijedou do Katovic Mariánské Lázně, další velmi silný soupeř. „Pro nás jsou Mariánky velkou neznámou, protože prošly velkou obměnou. Musíme se podívat, jak vypadal jejich zápas s Klatovy. Bude to úplně jiný zápas. hrajeme doma, věříme, že přijde hodně fanoušků, protože výkon z Příbrami byl pro ně skvělou pozvánkou. Chceme být v utkání dominantní a jak to velí domácí prostředí, pokusíme se získat tři body,“ hledí již k dalšímu duelu trenér.