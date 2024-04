/FOTOALERIE, VIDEO/ V dalším kole fotbalové divize zavítal do Katovic lídr tabulky Petřín Plzeň. domácí s ním sehráli solidní první půli, ale ve druhé již nestačili. Body se stěhovaly z Dudák arény pryč.

Fotbalová divize: Katovice - Petřín Plzeň. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Otava Katovice – Petřín Plzeň 0:2 (0:1)

Branky: 37. J. Vonášek vlastní, 59. M. Provod. ŽK: 3:3 (Kotrba, Sigmund, Sládek – Vodrážka, Bednář, Heller). Rozhodčí: Wulkan – Vojáček, Hrivík. Diváci: 276.

Sestava Katovic: Provazník – Sigmund, Brabec, Michal Kynkor, Motl – Kotrba (63. Požárek), Vonášek – J. Štěch (63. Souhrada), Martin Kynkor, D. Bálek (78. Sládek) – Uher.

Asi se nedalo čekat, že by na lídra tabulky domácí vlítli a uhráli tři body. První půli však odehráli solidní. Dali si však vlastence. V té druhé již jasně dominoval soupeř. „Ukázalo se to, co nás velmi trápí. Dostáváme velmi laciné góly z ničeho a sami góly nedáváme. To je už třetí zápas, kdy jsme nevstřelili ani jeden gól, a i když si vytvoříme stoprocentní šanci, nejsme schopni ji proměnit. V naší hře je mnoho nepřesností. Podle mého názoru je tam málo pohybu, bojovnosti a důrazu. My jsme na fotbal příliš pasivní. Chybí nám důraz v osobních soubojích. Podáváme slabý výkon a nevím, jak tomu dát nový impuls, protože zkoušíme všechno možné. V pátek jsme dělali analýzy, přípravu, abychom hráčům dali čas. Mají to dobře připravené, vědí přesně, co na koho platí. A přesto z toho dostaneme dvakrát gól. To je špatně. Musí být mnohem větší odvaha a odpovědnost. Vím, že jsme hráli proti soupeři, který je na tom trochu jinak než momentálně my. Mají zkušené a rychlé fotbalisty, ale jsou to lidé z masa a kostí jako my. A myslím si, že jsme měli být mnohem kvalitnější. Místo toho, abychom vedli 1:0 v poločase, prohráváme po vlastním gólu a to je stále dokola,“ hodnotil utkání katovický trenér Lubomír Vašica.

Dynamo doma se Slováckem, Táborsko s Líšní

Domácím navíc chyběla přesnost přihrávek, plno balonů domácí soupeři zbytečně odevzdali. „Když to zjednoduším, tak zápas rozhodly individuální dovednosti, které měl soupeř větší než my. U nás je to stále o prvním doteku, pak následuje špatná přihrávka. Přitom to na tréninku děláme. Snažíme se chyby odstraňovat. Ale bohužel přijde zápas a chyby se nám hromadí. V tom druhém poločase byla už znát i únava. Máme úzký kádr, hráči běhali hodně bez míče a to se pak ve druhém poločase projevilo. A zase dostaneme gól po chybě. Hráč, kterého jsme měli hlídat, aby nešel kličku vpravo, nás obejde právě na pravou nohu. Provoda jsme měli hlídat osobně na naší polovině a on nám dá gól prakticky do prázdné brány. To je pak těžké,“ povzdechl si trenér.