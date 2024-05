/FOTOGALERIE/ Zápas prakticky o všechno čekal divizní katovické fotbalisty proti béčku Domažlic. Ten zvládli za tři body a všem spadl velký balvan ze srdce.

Fotbalová divize: Katovice - Domažlice B 1:0 (0:0). | Foto: Jan Škrle

Otava Katovice – Jiskra Domažlice B 1:0 (0:0)

Branka: 79. Souhrada. ŽK: 2:3 (Vonášek, Kadula – Jahn, Velfl, Staněk). Rozhodčí: Štěrba – Babka, Jakl. Diváci: 233.

Sestava Katovic: Vondrášek – Sigmund, Kotrba, Michal Kynkor, Motl – Vonášek – L. Bálek, Uher (18. Martin Kynkor), Kadula (88. Kadula), Štěch – Požárek (31. Souhrada).

Katovičtí se potýkají s množstvím zraněných hráčů a smůla se jim lepila na paty v tomto ohledu i v utkání s béčkem Domažlic. To vše nakonec vykoupili třemi body.

Pokud nebudou hráči bojovat, body nezískáme, zlobil se katovický trenér Vašica

„Zmobilizovali jsme všechny zdravé hráče, ale bohužel smůla nás stále pronásleduje, protože během prvního poločasu jsme museli udělat dvě střídání. Vláďu Uhra odvezla sanitka s poraněním kotníku a Michal Požárek si natáhl stehenní sval, takže jsme museli v první půlhodině dvakrát střídat. Přesto jsme byli po celý zápas lepší a bylo vidět, že si jdeme pro tři body. Bohužel jsme neproměnili spoustu šancí, takže jsme si to zbytečně zkomplikovali, ale ten jeden gól jsme nakonec dali. Soupeř prakticky neměl šanci. My jsme zápas ovládali. Kluci si zaslouží pochvalu, že bojovali až do konce a já si myslím, že to bylo velmi důležité i pro další zápasy, protože se nám trochu ulevilo. Série zápasů bez vstřeleného gólu byla už příliš dlouhá a bylo to na hráčích znát. Udrželi jsme čisté konto a věřím, že teď na Doubravku pojedeme s větším klidem,“ komentoval utkání katovický trenér Lubomír Vašica a doplnil k vítězné trefě Martina Souhrady: „Střílel zpoza velkého vápna, trefil to přesně k tyči. Byl to pěkný gól.“

Před zápasem stáli Katovičtí před jakousi červenou linií, kdy zkrátka museli vyhrát. To si vzali za své a uspěli.“Určitě a jsem za to rád. Samozřejmě se dělají chyby, ale bylo tam nasazení, byla tam bojovnost, bylo vidět, že hráči pracovali poctivě a to je důležité,“ doplnil k utkání trenér.