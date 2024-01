/FOTOGALERIE, VIDEO/ Jarní část fotbalové divize odstartuje sice až 9. března, ale přípravu na ní nelze podcenit. Katovičtí fotbalisté ostartovali nejméně oblíbenou část fotbalového roku v sobotu 6. ledna dopoledne v domácím prostředí.

Katovičtí fotbalisté odstartovali zimní přípravu. | Video: Jan Škrle

Ostrou zimní přípravu odstartují katovičtí fotbalisté v pondělí 8. ledna, kdy se sejdou na strakonické umělce, ale první seznamovací trénink absolvovali již v sobotu na domácí malé umělce. Trenér Lubomír Vašica seznámil hráče s programem přípravy a po rozcvičce následoval zahřívací fotbálek.

"První část klasicky zaměříme na fyzickou stránku a kondici. To potrvá do odjezdu na soustředění v Soběšicích, kam odjíždíme 24. ledna. Tam by tato část měla vyvrcholit a od té doby se budeme již připravovat na herní činnost a vše budeme směřovat k mistrovským duelům,“ nastínil pro Strakonický deník náplň přípravy katovický trenér Lubomír Vašica.

Na programu mají Katovičtí několik přípravných duelů:

Táborsko B - Katovice (sobota 20. ledna, 13.00)

Strakonice - Katovice (sobota 27. ledna, 14.00)

Dobříš - Katovice (sobota 3. února, 14.00)

Hluboká nad Vltavou - Katovice (sobota 10. února, 17.00)

Přeštice - Katovice (sobota 17. února, 14.00)

Milevsko - Katovice (sobota 24. února, začátek bude upřesněn)

Písek U19 - Katovice (sobota 2. března, 13.00)