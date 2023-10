/FOTOGALERIE, VIDEO/ Dvanácté kolo fotbalové divize poslalo do Katovic Doubravku. Utkali se sousedé v tabulce a domácí hráči veledůležité utkání zvládli za tři body.

Otava Katovice - SENCO Doubravka. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Otava Katovice – SENCO Doubravka 2:1 (1:0)

Branky: 2. L. Bálek, 75. Novák vlastní – 67. Světlík. ŽK: 4:1 (Michal Kynkor, D. Bálek, Brabec, L. Bálek – Kule). Diváci: 296. Rozhodčí: Talpáš – Matyš, Melničuk.

Sestava Katovic: Provazník – Sigmund, Janoch, Michal Kynkor, Brabec – Kahuj (58. Kotrba), Martin Kynkor, D. Bálek, L. Bálek, Motl – Kadula (91. Hnídek).

Katovičtí fotbalisté třikrát v řadě prohráli a jejich situace velela tentokrát již naplno bodovat. Hráči k utkání přistoupili zodpovědně, makali po celý zápas a body skutečně přišly.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

„Pro nás to byl obrovsky těžký zápas. I když měla Doubravka před utkáním jen o bod více než my, tak jsme věděli, že je to kvalitní mužstvo. Jsem rád, že kluci zabrali, bylo vidět, že na hřišti nechali naprosto všechno. Jen škoda šancí, které jsme neproměnili. Dát jen polovinu toho, co jsme si vypracovali, mohli jsme utkání vyhrát v klidu. Ale to prostě k fotbalu patří. Museli jsme si to ubojovat až do konce, ale o to jsou ty body cennější,“ shrnul utkání katovický trenér Lubomír Vašica.

Ve chvíli, kdy po několika šancích domácích soupeř vyrovnal, se mohla mezi fanoušky i hráče vkrádat nejistota, zda to vyjde. „Opět přišel vyrovnávací gól po hrubé individuální chybě, která vznikla na kraji hřiště. My to tak máme každý zápas. Chyby soupeře nepotrestáme, ale uděláme jednu a dostaneme z toho gól,“ vrátil se k inkasované brance trenér a pokračoval: „Ale kluci makali dál a nakonec z toho byl i vítězný gól. Na něm má velký podíl Lukáš Bálek, který šel důrazně do stopera, ten to neměl kam odkopnout a dal si vlastence. Ale je třeba říci, že jsme tomu šli celkově naproti, odbojovali to. Na to, pod jakým jsme byli tlakem, tak to kluci zvládli dobře.“